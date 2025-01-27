新春就要以一杯好酒開始！以RÉMY MARTIN、Hennessy、The Glenlivet限定美酒，送龍迎蛇！

一年容易，新年伊始。準備好各式美酒，與親朋好友在不同的飯局分享，又或作為賀年好禮了嗎？還沒準備好？不用怕，有以下心水推介！

RÉMY MARTIN人頭馬新春限量版

彷彿是各大品牌每年新春的指定動作。為迎接癸巳蛇年，Rémy Martin人頭馬邀請著名中國藝術家黃宇興創作一系列新春特別版佳釀。這位屢創藝術界紀錄的藝術家透過新作《瑰麗靈蛇》（Majestic Serpentine）作為迎接蛇年的喜慶標誌，更成為與Rémy Martin人頭馬聯手創作的一系列新春限量版佳釀的靈感之源。Rémy Martin人頭馬聯乘黃宇興系列包括Rémy Martin人頭馬XO、Rémy Martin人頭馬CLUB及Rémy Martin人頭馬VSOP。每款Rémy Martin人頭馬新春限量版包裝的設計均從黃宇興的《瑰麗靈蛇》擷取靈感，以繽紛色調添上吉祥喜氣。

Hennessy蛇年限定系列

今次Hennessy與中國新銳藝術家裘淑婷（Shuting Qiu），打造春節新篇章。這位國內相當具人氣的年青時裝設計師早前亦有出席香港的時裝大型活動，幸運的酒友可會像小編一樣，有機會跟她聊上幾句，甚至說說這次跨界合作的靈感來源，會是邊喝酒邊想出來的嗎？

說回今次的創作，她是受到中國傳統絲綢與工藝的啟發，結合金蛇年，以鮮艷的色彩和東西方元素的拼貼設計，向華人生肖中最具象徵性的金蛇致敬。瓶身採用霧面質地，紅紫漸層呈現喜慶氛圍，蛇形浮雕象徵轉變與重生，充滿藝術感。禮盒包裝以優雅的壓花和針織裝飾，帶來萬花筒般的視覺盛宴，迎接新年新氣象！

The Glenlivet x 人氣插畫家謝曬皮新春限定賀年禮物

說到跨界好玩，相信今年The Glenlivet做了一個完美示範。單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌「格蘭利威」（The Glenlivet）再度攜手香港人氣插畫家謝曬皮，於新春期間推出三款限定賀年禮物。每款限量1000份，包括精美的利是封、賀年揮春及蛇年別注版魚蝦蟹。

這系列不僅展現了謝曬皮的幽默創意，更巧妙融入了熱烈的節日氛圍，旨在為大家帶來歡樂和祝福，讓每個人都能「如魚得水，快樂陶醉」。透過俏皮生動的動物朋友賀年情景，謝曬皮希望能夠喚起人們對於新年的美好期待，並與親友分享這份獨特的祝福。

在蛇年別注版的魚蝦蟹中，謝曬皮特意設計了獨特的插畫，展現了可愛的招財貓、生動的幸運蛇及眾多動物朋友，在傳統的魚蝦蟹注入創意。在這個新春，與親友們一起玩幾局，迎接好運與財運吧！

即日起至31日期間，凡於指定零售點購買任何格蘭利威的威士忌，即可隨機獲贈限量賀年禮物一份利是封和揮春或蛇年別注版魚蝦蟹。