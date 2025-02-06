Remy Martin誕生300周年！活現三百年精粹，以不同形式歌頌生命之水的美好

要打造一個具三百年歷史的品牌，創造一個世代傳承的傳奇篇章，這會是多少代人努力不懈方能達致的高度。早前有幸參與人頭馬（Remy Martin）為慶祝品牌誕生300周年而在深圳舉行的慶典活動，彷彿見證了如此品牌的一個重要時刻。

「人頭馬一開，好事自然來」這句由霑叔提的廣告語相信對酒友來說，自是無人不曉，而其深入民心的程度，其實並不限於香港本地，愛好飲干邑的廣州地區，同樣一句說話也是愛酒之人耳熟能詳的一句話。

今次在深圳舉行的這場人頭馬酒莊300周年慶典活動，開幕式選址於深圳前海灣畔的濱海藝術中心這座藝術文化地標。來到酒會現場，有趣而富家族色彩的「人頭馬之家」門扉正在輕啟，邀請來賓客開啟這趟尊享的干邑之旅。當中活動的空間設計靈感來自人頭馬歷史酒窖和現代城市市集，充滿未來感的「耀夢前行號」金色飛艇為核心元素，為來賓打造了一場跨越時空的干邑旅程。

人頭馬酒莊300周年慶典中國區最後一站選擇了深圳濱海藝術中心為活動地點。濱海藝術中心外立面設計在外觀和技術上都顯得創新前衛別具一格，緊扣中國傳統建築概念，如屏風和影壁等元素。使之成為深圳新生的地標建築。

深圳濱海藝術中心位於文化綜合體南側邊界，緊鄰濱海區，面積達28,000平方米。除擁有深圳首個配置達到國際級的歌劇表演廳，還設有一個600座的場館和多個排練廳，完善的排練設施，可舉辦歌劇、舞蹈、交響樂和戲劇，發布會，展覽等多形式活動，為公眾提供優質高端多樣的文化精品。原來活動其後還有音樂舞台表演，只是身在香港的我們實在無法參與，但不得不說這的確是個精妙的出色選址。

雖然能獲邀的香港酒友傳媒僅是少數，但能夠悉逢其會，與廣東地區的酒友共聚，一同度過難忘的一夜，沉浸在各類型富趣味又與品牌脈胳相關的特色遊戲，再在中庭喝上一杯由在地調酒師悉心調配的雞尾酒，作為一年的完尾收結，果然是「人頭馬一開」，好事自然而然會到來吧！