情人節2025｜Last Minute Gift Idea：從Montblanc禮盒到Nespresso最新咖啡機，花點小心思討他開心！

一年轉眼又到情人節，為對方送上驚喜是如此的令人廢煞思量，想另一半開心，甚至順便討好自己，讓小編為你出謀獻策吧！

Montblanc禮盒包裝

Montblanc的書寫工具堪稱經典，像 Montblanc Meisterstück 鍍金 149 鋼筆體現了百年的精湛工藝，讓您留下印記或傳達情話愛語。Meisterstück信差包融合了Montblanc的書寫文化傳承與源於高山的品牌特色，並配備全新的金屬鎖扣，巧妙地呈現白朗峰山脈的輪廓，外形輕巧的Sartorial手拿包可以搭配腕帶攜帶或夾在腋下，適合各類場合使用。

LOUIS XIII The Drop

對酒迷而言，路易十三的超凡地位實在不容置疑。在西洋情人節來臨之際，路易十三最小的10毫升五色珍萃裝The Drop，更成為「最佳情侶配件佳釀」首選。畢竟，小巧的量體、細緻的外型，讓它成為風格傍身的夢幻逸品，不僅以百年身世見證亙古愛情，更以芬芳深邃、餘韻深遠的滋味，詮釋有「可以喝的香水」美名，在舌尖述說戀人絮語。

Chopard 香水及皮具精品

說起蕭邦（Chopard），大眾錶迷的認知應該就是其製錶與珠寶的看家本領。多年來，蕭邦將製錶與珠寶作品所蘊含的靈動創意融匯於一系列精緻配飾之中，品牌對細節的高要求結合工藝大師的精湛技藝與精選的臻貴材質，令這些配飾臻於完美。這些設計優雅的手袋、書寫工具、絲巾和羊絨圍巾，以及皮具、裝飾精品、玩具或香水，無不體現蕭邦品牌世界的迷人魅力。

Nespresso Vertuo Plus 咖啡機

每朝醒來，要對方都會想起你，如果送上一部咖啡機應該是個不錯提議。Vertuo Plus專為昇華美好早晨咖啡時光而設，不單操作簡便，還能夠全自動沖調多款咖啡，包括 Ristretto 以至 Coffee Mug 等5種杯量選擇。只需放入咖啡粉囊，Vertuo Plus便會自動識別粉囊並調整適當的沖調程序，精準設置沖泡水量、浸泡時間、溫度及粉囊轉動方式，讓您隨時悠享始終如一的鍾愛香濃滋味。每個早上只須挑選鍾愛的 Nespresso 粉囊，Vertuo Plus 咖啡機即可一鍵呈獻極致咖啡享受。