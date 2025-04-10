今年的腕錶人氣色調是甚麼？Watches and Wonders 2025：Rolex、TAG Heuer等多彩色盤腕錶一次上手！

每年錶展都會估計各大品牌會全推哪一些人氣色調，今年的確沒有猜對，因為萬萬想不到各大家決定都來個「賣大包」，一浪接一浪如像彩虹戰隊色系上身的腕盤與配色令人眼花撩亂、目眩神馳。

TAG Heuer

Formula 1 Solargraph

原自品牌精髓所在的競速狂颷，作為F1賽事的官方計時器，TAG Heuer與賽車運動的聯繫源遠流長，當中包括Kith和甲骨文紅牛車隊（Oracle Red Bull Racing），共同成就非凡旅程。這款復刻自1986年經典款的全新腕錶，一口氣推出9個配色，用精緻的38毫米錶殼，呈現升級的錶面質感，包括噴砂鋼及DLC塗層，結合更加符合人體工學的設計、尖端的Solargraph機芯，以及多款令人驚艷的色彩選擇。

Oris

Big Crown Pointer Date Calibre 403

Big Crown是品牌近年的人氣單品系列，今次品牌索性把心一横，一次過迎來多款配色。赤陶色或綠色錶盤搭載Calibre 403自製機芯，並在6點鐘位置設有小秒針；Calibre 400系列則有為黃、紫及藍色錶盤，可配襯金屬錬帶或瑞士Cervo Volante的永續鹿皮錶帶，果然是連「襯衫」都沒有如此方便過，加上具備5日鍊的Calibre 403可靠實用，真正內外兼備。

Rolex

Oyster Perpetual

還記得幾年前系列大玩Shocking Color令人驚艷不已嗎？今年品牌打起「溫情牌」來，像Oyster Perpetual 28腕錶搭配薰衣草紫錶面，Oyster Perpetual 36腕錶採用米色錶面；Oyster Perpetual 41腕錶配備開心果綠錶面，稍加調整佈局比例，搭配煥新設計的錶殼以及纖薄的蠔式帶扣。錶面底部的黃銅板逐步噴上六層的噴漆，形成均勻齊整的表面。最後一步是塗上油光漆，並進行拋光，呈現非凡光澤及深邃色調。

H.Moser & Cie.

POP - Endeavour Minute Repeater Tourbillon Concept

對於品牌的大膽創意從來不用懷疑，今年帶來了富藝術家氛圍的Pop系列，玩色之大膽確實是技驚四座！Pop系列開啟一場色彩奇旅，通過立體鑲嵌的寶石和珊瑚，對極致鮮艷色調展開無限探索。緬甸玉、綠松石、深橙珊瑚、粉色歐泊、青金石、檸檬綠玉髓，每顆原石都經過極其嚴苛的甄選，既要色澤濃郁，又需淨度非凡。如同最稀有的藝術品，這個非凡系列僅短暫推出。勇創者小秒針概念腕錶每種顏色限量28枚，陀飛輪款每種顏色限量8枚，三問報時陀飛輪款每種顏色僅有一枚。