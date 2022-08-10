戰亂有時，重光有時：翻開《香港老美》系列，隨著作者細探香港的動人歷史與小故事

每年8月，也是紀念香港重光之時，對上一兩代香港人來說仍然深刻難忘，因是紀念盟軍在二次大戰擊敗日本取得勝利，結束長達三年零八個月的香港日佔時期。紀念日更曾為香港公眾假期之一，定於每年8月最後的星期一及之前的星期六，讓我們好好記念戰時艱苦歲月。

假期現在雖已取消，但永誌難忘，對我來說，也許包括因先父曾參與二次世界大戰時香港保衛戰（Battle of Hong Kong）義勇防衞軍的關係，他在戰役中因槍傷而住院三個月，所以對那段歷史，除了不惜腰間錢修復他留下來關於香港保衞戰的舊書（這個請容我擇日再談），我總會伺機補遺。

香港保衞戰是二次大戰期間，日本發動太平洋戰爭的首天，1941年12月8日清晨，亦即日軍偷襲珍珠港約6小時後，入侵英屬香港的一場戰役，並在12月10日攻破醉酒灣防線，12月13日佔領九龍半島，到五日後，12月18日晚上登陸香港島，然後12月25日「黑色聖誕」香港三軍總司令總督楊慕琦向日軍投降。

上周偶然在Asia Society（亞洲協會香港中心）的講座裏，聽到《香港老美》作者黃慶雄（Simpson）分享並重溫這段戰役，勾起家族記憶中這塊歷史碎片。

原是旅遊叢書主編的Simpson，因為疫情，公司瀕臨結業邊緣，唯有用最少資源救公司助同事脫困，兼辦編撰、攝影、排版，轉向尋覓昔日香港足跡，出版第一冊《香港老美》，記錄舊香港的美學印記，帶讀者認識的老香港建築。豈料反應奇佳，遂再下一城，今年出版第二冊，走訪多幢戰時前後建成的舊樓，搜索隱沒其中的佚事，包括天星小輪香港保衛戰時之最後小輪，以及Ms. Luba Skvorzov 戰時勇救米高嘉道理爵士的故事。

說起天星小輪，它實屬香港獨有的浪漫風景，更曾被國家地理旅遊雜誌選為「人生50個必到景點」 ——1870年代由印度富商 Dorabjee Naorojee Mithaiwala 創立九龍渡海小輪公司，當時乘坐小輪往返尖沙咀和中環每班需候40分鐘，票價5仙。1898年，公司被九龍倉集團收購，改名「天星小輪公司」，然後經歷了1906年極具破壞性的丙午風災、尖沙咀火車站落成等事件，到二戰時停止營運三年零八個月前的「最後小輪」。

乘搭這班「最後小輪」，前提是日軍正式攻打香港後第二天，大破醉酒灣至西貢的防線，並不斷轟炸九龍，低空掃射九龍的道路。除了小撮人有先見之明早早逃到香港島，大部分人到日軍不停空襲九龍後才如夢初醒，霎時慌忙湧到尖沙咀天星碼頭要渡船過（當年仍寬闊的）維多利亞港到彼岸的香港島避難。

此時，由英軍管制的天星小輪在中環碼頭放沉兩艘小輪，政府亦實施渡海管制，每人須到YMCA登記領證方可乘小輪到香港島，加上碼頭出現日軍便衣偽隊與九龍爛仔及印籍Punjabs軍團駁火，讓情況大趨緊張，也讓原已抵中環碼頭的三位人士，包括天星小輪資深工程監督Mr. Mackenzie、水警沙展Mr. Wheeler與探長Mr. Whant，擔心九龍仍有人走避不及，連同另外五位乘客（包括兩位護士Ms. Holland和Ms. Sando）一起隨小輪折返九龍「救人」。

可惜，Simpson據後來翻查資料，Ms. Holland因中流彈入院而最終不治；可幸是，這一趟「最後小輪」拯救了約50人，包括碼頭旁守護民眾的Punjabs及其他守軍士兵，還有被米高嘉道理爵士（Sir Michael Kadoorie）父親羅蘭士嘉道理勳爵（Baron Kadoorie）從半島酒店護送到「最後小輪」上的艾利嘉道理爵士(Sir Elly Kadoorie）。

登船後，他們仍與岸上日軍駁火，可想而知，情況險峻，對碼頭、船隻亦造成不少破壞，就算1945年8月重光，天星小輪也要待至翌年二月才能正式復航。

Simpson分享的不只是香港歷史中的某些小故事，還透過故事的爬梳，體會到他如何用心做資料搜集，保存珍藏關於這個城巿的「老」與「美」，當中歷史點滴，在城市復原及還原真相的過程，且對默默守護並付出過的人投以一顆感恩的心。