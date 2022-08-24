Art & Living
香港‧寶‧藏
Art & Culture Reading Movie & Drama Home Idea Living Tech

24/08/2022

值得細看珍視的竹棚建築：由裝修、拆卸霓虹招牌到搭建戲棚，盡見香港獨有的歷史、技藝與城市人文風景

#本土 #裝修 #Art & Culture #非物質文化遺產 #手藝 #竹 #搭棚 #城市風景 #冠南華 #香港風景 #香港獨有 #竹棚 #戲棚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Alex Lai

    Alex Lai

    資深傳媒人，行內人賞臉稱「黎公子」，興趣廣泛，也愛收藏，囤積居奇漸變日常。曾於英文虎報、明報集團、國泰Discovery 雜誌、蘇富比及新世界發展集團等供職，專責編採及管理工作，曾合著出版《我們的好時代：香港六、七十後自述》。自2013年開始投身拓展水墨文化推廣及策展，埋首社交媒體及展覽文字創作，並任廖永雄多個水墨展覽、Miele A Traditional Taste”及大館《日安時刻》展覽項目的編輯夥伴。近年晉身另一身分——輔導治療師，融會個案治療及人生經驗，藉此探索欣賞生活中讓人耽美的事物。

     

    IG: @alexsklai

    香港‧寶‧藏

    逢周三更新

　　事隔數年，早前再跟進裝修事宜，覆查搭棚報價，不禁咋舌，也不得不承認不只物價，「三行」人工也已經追著通漲三級跳。

 

　　大廈維修無日無之，業主立案法團忙於查閱標書，開會通過，跟進各家各戶科款，是日常繁瑣；但是，站遠一些看，竹棚文化，隨處可見，本是平常，但不說不知，搭棚建築技術，相傳已有5,000多年歷史，南方竹耐用，這個竹棚，香港獨有，也很早便有。

 

 

　　例如下圖英國陸軍替轄下印度兵提供棲息的棚屋，便由華人以竹及藤搭建而成，不用一根鐵釘的巧手技藝，沿用至今。

 

圖片摘自The Illustrated London News. Vol. 31, Jul-Dec 1857, p.176.

 

　　現在看見的棚架，多是依靠竹與竹之間互相拉扯固定，以螺旋式搭建及拆卸，工序繁複，搭棚工人毋須在建築物表面鑽洞，往往三扒兩撥，就能搞定。

 

 

　　最近冠南華成為「霓虹招牌陸續拆卸」的「受害者」，又引起一陣聲援/緬懷/保育小騷動。不過，搭建懸掛或清拆霓虹燈的竹棚，需要的是另一種手藝，因要容許工人走動，方便工作，故要加建多餘空間。

 

 

　　早前路過太空館，剛巧也在搭棚，不知是維修或清潔，隔幾天再路過，比前雪白。那個半圓形棚架，沒有拍照，實是可惜，它的特色是結合山坡棚、雙棚及工作台的元素。

 

　　顧名思義，山坡棚用於維修山坡，預防山泥洪瀑。山坡棚分單棚及雙棚，前者作磡察用，後者作較繁複工程用。搭建山坡棚，先放一支直竹，再放橫竹，再放一支45°傾斜的竹桿加固棚架，愈多愈堅固。

 

日常有否留意這「流動風景」？

 

　　另一些竹棚，多見於被列入香港非物質文化遺產的戲棚搭建技藝，即太平清醮、盂蘭勝會那些神功戲棚。10多年前，曾經出現的西九大戲棚，便由現轉為收藏家及藝術家的建築師林偉而設計興建。

 

 

　　歷史上，無論漢代的「棚閣」，抑或宋代的流動戲棚，見證中國人已有觀戲雅興。戲棚發展至今，主要由竹、杉構成樑柱及框架，外蓋鋅鐵片遮陰擋雨，並根據不同需求，靈活搭建出容納少至百餘、多至數千觀眾的戲棚——前者較簡單，可用「龍船廠」式棚架；後者則須用上「大金鐘」，加建一層棚頂，其屋脊與戲棚入口成橫向伸延，增加空間感。

 

　　值得一提，昔日戲棚，以棕櫚葉、葵葉、帆布或藤蓆覆蓋整個竹製支架而成，但這些易燃物料容易引起火警，所以自70 年代後已換上鋅鐵皮搭建戲棚。

 

　　「寧可食無肉，不可居無竹」——古人對氣節的崇尙追求，當華南地區的竹棚消失，香港仍保留這傳統是值得驕傲的事，在被淘汰之前，撫今追昔，好好多看幾眼，加以記錄研究，本著「隨建隨拆」的精神，想想可以如何靈活地重現這些生命力與色彩。

 

不可居無竹——九年前裝修畫室，利用二手棚架竹，切成均段，橫鋪砌成走廊天花，至今絲毫未損，寓意不忘各人初習水墨畫接觸「梅蘭菊竹」的基本功。

 

下一頁：細看更多竹棚美學

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應
更多香港‧寶‧藏文章

You May Also Like

#本土 #裝修 #Art & Culture #非物質文化遺產 #手藝 #竹 #搭棚 #城市風景 #冠南華 #香港風景 #香港獨有 #竹棚 #戲棚
More on Art & Living

Art & Living Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Staying Fit During Summer
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk