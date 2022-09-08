以快門定格瞬間，鏡頭記錄社會點滴與人文發展！儘管浮生匆匆，卻印象猶深

攝影展至今引來不少好評，除了鄭中基早年因flickr帳號「Tinyeyes」被網民譽為flickr上最優秀的Leica攝影師之一，以及M 機的輕便機身設計及高度穩定帶來便捷外，更多是他藉著作品，喚起那些或默默堅持，或正在悄悄消失的老店、工種、行業及舊事物，是香港這城市不可或缺的部分，無論近年如何遭受社會環境和疫症影響，背後精神是牽引觀者思考、理解及尊重。

藝人明星演而優則「影」，當上業餘攝影師，作為興趣也好，作為情感展示的延伸也好，凝聚生活中微細的感覺，如周潤發、任達華，甚至鍾楚紅，往往給他們的粉絲提供更多解讀——發哥從黑白攝影、跑山到剛於八月在九展展出的花卉作品、華哥從30多年前Canon送他一部New F1相機至2017年出版《香港。別的風景——任達華攝影集》一書，與紅姑2014年出版《To Hong Kong with Love》慈善攝影集，用鏡頭撰寫他們對香港的情書。

一身盛名自有粉絲擁戴，但說起香港攝影師，總會想起何藩（1931-2016）、邱良（1941-1997）、高志強（1953-）、李家昇（1954-）、黄勤帶（1957-）等，the list goes on，他們拍下上世紀的種種人文風景作品，來自不同背景故事，藝術情操風格理念也不一，大可憑藉Asia One早年出版一套《Hong Kong Photographers》來按「相」索驥。

也如最近網上風風火火的《獅子山三十六景》攝影師Romain Jacquet-Lagrèze，在Blue Lotus Gallery舉行的展覽（9月9日至10月9日）；也如曾奪 2015 國家地理攝影大賽青年組冠軍及佳作獎項、2020 年國際年度風景攝影師大賽全球冠軍的本地攝影師袁斯樂（Kelvin Yuen），翻開他的《Kelvinism》攝影集，會看見香港另一面風光。

過去工作與不同類型攝影師合作，他們每個不盡相同，大多態度專業，有些技巧信手拈來，有些憑感覺取勝，有些執相技術高超，不一而足，或在戶外，或在studio內，短時間交足貨，展現「香港效率」，無論新聞攝影、高端產品/餐飲拍攝、明星封面、大頁fashion shoot，均難不到他們，每次想起，浮生匆匆，可印象猶深。

其實，「龍友」族群的出現，在社會學及心理學層面上，早被納入學術研究範圍，或誠如 John Berger 在《Ways Of Seeing》指出觀看往往在語言形容之外，也像朱光潛在《談美》討論，美可以讓我們延伸去另一種東西，並帶著正面導向。攝影作為視覺收藏，觀賞與藝術價值並重，在於記錄社會與人文發展！也之所以，喜歡不時發掘IG上的藝術攝影師與素人攝影師，看他們如何捕捉、凝聚生活的撲拙感覺，又或者，在訊息量擠壓的當下，心靈鏡頭尚存一個光圈，告訴自己，意在言外，仍能感光。

「尋覓 . 港式」

日期：即日起至9月9日

地址：Leica 銅鑼灣旗艦店｜銅鑼灣白沙道12號地下

IFC店｜中環金融街8號國際金融中心商場2／F 2026舖