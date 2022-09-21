字字珠璣的書法氣韻：隨詩舞隨畫樂，細味以文字為本、延續千年的藝術體系

執筆忘字，不到年紀大，大概還不會領略，實在讓人躊躇，可幸香港藝術館的《漢字城韻──書法中的詩舞畫樂》展覽，提醒浩瀚文字之美，之真，之善，始於中國書法這延續千年以文字為本的藝術體系。

一個字在成為「書法」前，得先經過「習字」階段，反覆試煉「養」字，篆隸楷行草，揣摩圓筆中鋒，篆籀入行，以圓代方等，直視內心，形內諸外，務求修身，收歛不張揚，持謙卑，戒浮誇，跟心魔抗衡，老老實實寫好一撇一捺，如上世紀的溥儒、饒宗頤、于右任、何紹基、倪元璐、臺靜農等大家，往往見字如見人。

於奉行滑手機、我行我素、破舊立新的今天說這個，有點不可思議，可偏偏在這眾說人心慌亂的當下，不如收懾心神，好好看字，品文，下一步就是重拾寫字之趣。我一位client也計劃重拾習書法，心之所鶩，念茲在茲，若能堅持，日久必有迴響。

之所以，據館方展覽介紹所示，書法藝術承載的，除了文字傳意、抽象審美，還展現個體情感，與精神面貌，推進人文的發展歷程，以小見大，綜合並反映時代。

時移勢易，現時許多招牌上的書法字，逐漸換上設計字體，多了工整、奇趣、風格，人味反倒少了，也無不妥，鹹魚青菜，各有所好。

只是，在超過70件香港藝術館館藏香港藝術家的作品裏，再次見到區建公（1887–1971）的字，記得他鑽研經史詞章，編印書法示範與習字帖，讓當年中小學廣受裨益之餘，更扶掖後進，長年免費施教予清貧學生，其格其德，放在商號牌匾上，仍洋溢濯濯清氣。

個別或受背景、專業領域影響，先後習書法，或成大師，或樂做野鶴，也有不同瞄頭，一切發乎情，止乎筆，執意或隨意，營造紙絹上空間，建構「行氣」，印證書法藝術與詩、舞、畫、樂之間的律動，火喉功力不一。只是，書法，不同書道，要旨在「始於臨摹，終於創作」，過程中有甚麼推敲摸索。

香港書法名家何其多，招搖過市有之，大隱隱於巿更多，因此有緣一見岑光樾（1879-1960）、禤紹燦（1948-）、曾廣才（1948-）、馮明秋（1951-）、唐家偉（1957-2012）等書法藝術家的真跡，情染筆墨，躍然紙上，甚或方寸之間的篆刻上，毛管戙也。

同場還有數幅區大為的作品，更有錄像訪問，年前拜好友求印之機遇，跟區老師有一席話之緣，相談甚歡，絕不如其書名《容我疏狂》，概因疏狂者，大有人在。

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