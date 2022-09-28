舞台劇《最後禮物》：編導演俱佳，細味劇場的細膩流動！值得珍惜、分享的舞台劇創作

機緣牽引下看了好評如潮、一票難求的《最後禮物》，連月來私下半句批評竟也沒有，還要是最後一場，還要是看得舒服的位置，得謝朋友悉心張羅安排，故事我就當是電影《飯戲攻心》後續，雖然兩者故事走向、處理不同，但都在說家庭爭執與舊香港情懷，而串連當中、近在眼前的子華神自是別具神采，爆滿可期，本不需我多加一筆，但也借這角落抒發一下感想吧。

說起舞台劇，從來不是香港獨有，在外留學旅行看劇是日常，最瘋狂那次，在倫敦甫下機，便去看Rob Lowe，結果累到睡昏頭。只是本地原創劇本質素參差，以往追隨過一陣子實驗劇場，需要不停感受思考，細讀那些破格、曖昧、矛盾，好歸好，若碰上勞累日子未免百上加斤，看生硬翻譯劇有時又覺格格不入，到這次遇上編導演俱佳，本土情味濃，特別是跟不同團體合作及擔任導演、編劇及燈光設計的陳焯威，跟他獲獎前作《三個麻甩一個騷》、《康橋的告別式》、《是沙也是你和我》甚至《米線女戰士》調度設計不同，《最後禮物》由他細膩執導，還要是50場，真不容易，讓我真心期待。

帶著對製作差不多一無所知的狀態進場，《最後禮物》舞台設計製作精良，善用三層布景營造電影感，簡約，有class，酒樓裏的國畫，同行artist雖有異議，但不礙它側寫深埋在中國人DNA裏的「傳統價值」，迅速用佈景環境告訴觀眾一眾角色的背景設定，正如黎濟銘飾演的「春叔」，其精妙的上海佬口音，加上資深演員區嘉雯的「顏嬸」，就讓我想起小時候的uncle、auntie。

向來支持舞台劇，讀書時參加劇社，小學時更厚顏自編自導自演，現仍不時被舊同學引以為笑，但一顆鍾情（不敢說熱愛）創作的心不變——是以對莊梅岩如此精準寫好一個劇本，絕對是肅然起敬。

先後多次獲得香港舞台劇獎最佳劇本獎的莊梅岩，不用多介紹，早於2010年便獲香港藝術發展局頒發年度最佳藝術家獎（戲劇），早年的《留守太平間》、《法吻》、《聖荷西謀殺案》等票尾仍珍藏至今，感謝那些曾在現場跳出來的悸動。

讀《最後禮物》劇本多了一層領會，另一個結局也許記載著莊梅岩的掙扎，也就不期然想起她早年《車禍以後》（第26屆青年文學獎戲劇高級組亞軍作品），關於人性的參透與琢磨，放在劇場，引發更多思考。

《最後禮物》道出一個令人唏噓的爭產故事：沒有誰比誰好，也沒有絕對正邪，晴（黄子華飾）心底渴求摯親認同不果致離港多年，待至硬食父母期望落力討好最終一臉厭世的弟弟曦（潘燦良飾）處理好父親後事，知道父母留下遺產，包括一個唐樓單位，才回港一趟。劇本深挖家庭史，包括父親從前經營訂造西裝多年的生意頂手給夥計，多少愛被妒恨悔疚淹滅，都在對白間盡吐出來。

這大概闡述了莊梅岩對聖經裏「浪子回頭」的故事很有意見，和解、大團圓向來非她關注的結局，以人性黑暗面論之又以偏概全，只是生活細碎、情感需索，逐步將關係、善惡隔離，如晴與曦兩兄弟不同的際遇造就不同心靈視角，與價值取態，卻又融合、折射在我們每人身上，找到自己，推進至一道無法也不欲修補的裂痕，像一場法庭戲，無以復加的矛盾，卻又如此平常地無常、無奈。但是，場外熱賣的劇本意外收進另一個結局，見證莊梅岩的掙扎，有緣不妨也看看。

舞台劇背後精神是台前幕後，加觀眾席的能量互動、情感交流，回到戲劇基本，鋪敍精鍊，各單位的頂級表演，引起共鳴，填補錯落與遺憾，因此值得俯拾珍惜這些劇場帶來的情緒，一一收起，關進心坎內。帶著這個心情，除了《短暫的婚姻》重演外，更期待莊梅岩11月香港藝術節的《我們最快樂》。還有期待，真好。