羅文逝世20周年：獅子山下激光中舞榭歌台，幾許風雨結塵緣，雖別二十載仍在香港人心中

羅文逝世20周年，是個怎樣的概念？我思索許久，縱使藏有「籮記」不少唱片，尚記得明星藝人朋友們盛裝出席他的喪禮，他一堆經典金曲仍不時被傳唱，但對我個人生命有著甚麼意義？對香港廣東歌壇還有甚麼啟示？

萌生此念，實無不敬。搜尋一下，最近大台做了一個紀念特輯，相比十年前的三集紀念特輯，少了兩集，為何這樣？雖然羅文胞姊10年前慷慨捐贈羅文遺留下來的歌演藝文物合共3,000多項予香港文化博物館，館方隨後也辦了展覽，但到這一代不說不提，口述資料慢慢散佚，連家人也少露面，連歌迷會，相較張國榮、陳百強與梅艷芳的，好像也很少官方紀念活動（除了「演唱會」），連絕版唱片也愈炒愈貴，所以是時候聽聽唱片庫，重溫一個羅文時期的精神面貌。

羅文在他「生命裏，愛歌唱，我要那歌聲飛揚」前，本姓譚，名「百先」，1945年生於廣西。三歲時，時值國共內戰，隨雙親來香港，兩年後又返回廣州生活。羅文自小能歌善舞，習民族舞，也參加廣州青年文化宮的業餘舞蹈隊，又鍾情粵劇，跟隨有綽號「打鑼王」的羅家樹學戲，影響他後來不惜自掏腰包做《白蛇傳》、《柳毅傳書》，錄製《首度開鑼》唱片，予人熱愛中國文化之感。

60年代的香港，西風東漸，披頭四風摩世界，羅文1962年獨個移居來港，見證這一切，也從荔園守閘員、銀行見習生開始，勉力投進他畢生鍾愛的音樂與舞台。

正史不多說，就挑他的音樂說說。劉東夫婦主理的娛樂唱片時代，錄音靚，食正電視劇集主題曲大熱，包括羅文《家變》、《小李飛刀》，但我鍾情《親情》，每聽必動容；還有盧國霑填詞的《醉眼看世界》，與同代《半金八両》充滿70年代經濟起飛背後的社會人文關懷。

破格是羅文的標記，他不甘只「字正腔圓」，更要照顧觀眾的視聽享受，《波斯貓》、《壞情人》、《激光中》、《心裏有個迷》、《乜都拗》、《紋身的獵人》、孔雀毛大衣、露骨佻皮高雅共冶一爐，讓我們識別，有一種妖艷叫羅文，踏進中年後他亦歡迎「籮記」這個名號。

《仲夏夜》封面藍色撞粉紅，今天看來，視覺衝擊絲毫不減；還有令人嘩然的寫真集，作風大膽，奠定大眾對羅文我行我素的印象。

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