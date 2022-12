西貢海藝術節：連結城鄉歷史遺跡，感受藝術和大自然的療癒力量

跟第一位吃螃蟹的人不同,第一個想起籌辦海島藝術節的,大概渴慕心靈與天地融和,嚮往在營營役役中,偷得浮生,追崇天地間片刻純樸。去過直島、月前也在澳洲悉尼Bondi Beach 看「Sculpture By The Sea」,陽光浴下,海風薰送,提高意識,關注環境、生態保育、城鄉平衡、生活傳承等議題,頓悟無窮,到從鹽田梓演變至近期的西貢海藝術節,連結香港歷史風土人情,在補遺的層面上,意義深遠。

