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22/12/2022

趁又到聖誕！到處感受濃厚節日氣氛！Hong Kong Xmas 勝在有燈飾及巿集！

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  • Alex Lai

    Alex Lai

    前半生為傳媒人，曾於多本中外雜誌刊物供職，近十年涉足水墨文化推廣、策展與輔導治療，唯難改囤積居奇習慣，斷捨離持續學習中，藉此琢磨「收」與「藏」的深意。

     

    IG: @alexsklai

    香港‧寶‧藏

    逢周三更新

　　利申從來不太熱衷過聖誕節，大概源於小時候看過的一個紅十字會電視廣告，黑白色，描述戰情災民，非常悲苦；就讀的小學，每逢聖誕到復活節，就談救贖，充滿宗教色彩，外婆亦往子夜彌撒；然後鏡頭一轉，父母帶我去尖東看燈飾，滿目閃爍耀眼，感到團圓歡懷，仿佛兩個世界，自此留下烙印。

 

2022尖東燈飾官方圖片

 

　　去年一齣《梅艷芳》電影，完美復刻尖東海旁燈飾，讓不少香港人憶起，我城這片獨有風景，對聖誕燈飾情懷未變，加上疫後各樣情緒醞釀，推動經濟消費自不在話下，今年港九新界不少商場都特地掛上精緻的燈飾，包括海港城的「旋轉獨角獸樂園」、1881 Heritage、K11 MUSEA六樓Sculpture Park的「旋轉木馬」和金色聖誕樹、西九文化區聖誕小鎮那棵全港最高20米戶外聖誕樹、灣仔利東街聖誕節復古味重的7米大巨型Disco Ball、沙田新城市廣場載譽歸來的星光花園浪漫燈海、YOHO MALL I 的雪國小鎮6處唯美場景，吸引大家去打卡，或純粹逛逛，沾染一下歡樂氣氛，暫且放下煩憂俗慮，也值得被體諒吧。

 

海港城官方圖片

K11 MUSEA 官方圖片

YOHO MALL 官方圖片

利東官方圖片

新城市廣場官方圖片

西九文化區官方圖片

 

　　喜追逐最新潮流的，啟德站旁的AIRSIDE開幕在即，但搶先一步的，是它廣結香港人氣品牌的聖誕藝文巿集，更以「Retro Encounter」為題，逢星期五至日，除了街機、彈珠機、張繼聰與拍擋阿騏主理的古著風品牌Petrolhead外，還可遊訪綠色節日體驗、特設寵物限定FUN區，及全新滾軸溜場，加上滙聚一眾創作歌手與組合，如之前許廷鏗、mansonvibes、mue x Daniel Toh、馮允謙、黃淑蔓、衛詩和Kiri T，平安夜將有黃妍 Cath Wong 及 per se，12 月 31 日壓軸出場的XTIE 及石山街，齊齊推高濃濃的聖誕氣氛。

 

 

　　或者，簡簡單單，動手自家製個聖誕花圈，送人娛己，都有節日氣氛，新鮮松葉本身淡淡的清新，另加不同植物、花材、乾果和肉桂等，香氣撲鼻，互送祝福，感受普天同慶的歡愉，或許才是節慶真義所在。

 

 

 

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