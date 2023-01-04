「斷捨離」何嘗不是另一種執念！專訪「JupYeah執嘢」創辦人，分享禁物慾良方

西太后Vivienne Westwood騎鶴西去，再度敲醒我，時裝可以不只是慾望的肆意收藏，或設計的鋪展甚至marketing的愚弄，而是自身哲學加三觀的完成，再延伸出去，「斷捨離」何嘗不是另一種執念。坊間不少環保團體，默默耕耘，以小見大，像「JupYeah執嘢」聯合創辦人及CEO Ren Wan。

這位既是前傳媒人，又是香港可持續及二手文化的重要推手，所關注的，是過度消費、減少浪費，及分享有用舊物，無論透過網上換物平台 JupYeah.com，或過去11 年來舉辦過很多場「Swap Party」這類公眾換物活動，每次都「盛況空前」，還有「GreenBitch」的悍柔兼施與理念實踐，值得借鏡，而每天都在思考如何活/辦得更有意義的Ren，雖相識多年，聚首不多，但向來從她的social media分享也獲不少啟發，也曾獲賜書籍，這趟就直接邀請她來分享營運背後點滴思慮，渡我這俗人到可持續購藏的彼岸。

A - Alex

R - Ren

A：JupYeah 成軍11年最大感覺是？

R：執嘢就好像我們生命的一部分，只是隨著歲月一直走，雖然跟著時代一齊在變，但還是有存在的理由。

A：成軍初衷有否改變或不斷作出調節？

R： 從八個人到三個人，從廿幾歲到快將四十，我們自己成長了，思想也不同了。以前的想像是很簡單和宏大的，只想做一個換物平台來減少消費，但時代和心智變了，看事情不同了，現在我們最想大力推動二手時裝，希望有效地帶來顯著的減廢成果。

A：JupYeah工作一天情況是怎樣？

R：我們三個人各自有工作和生活，但每天都會密密在通訊軟件談大小事情，有實際工作和天馬行空的構思不等。此外，我們和幾個義工平日一有時間就會審批會員上載至網站分享的物品。在沒有活動要籌備的日子，我通常會儘量在沒有緊急工作的下午時間處理JupBag回收回來的衣服，有些上載至網站分享，有些問相熟社工和機構是否有需要，有些給手作朋友做upcycling。

A：花耗這麼多人力、物力和時間，所以環保不是免費的，JupYeah的架構怎樣幫助大眾理解背後理念？

R：或者我們還未算很成功讓人理解我們的理念，所以還有很多人會想把東西「捐」給我們。我們相信處理舊物應該有代價，就如垃圾應該徵費一樣，所以我們拒絕無條件幫人清理舊物，因此要我們代為處理舊物，然後你就可以撒手不管的話是要付錢的（Jup-Up 和JupBag）；參加換物活動的成本較低，是因為在活動循環舊物的效益最高；當你願意使用 JupYeah.com 把自己的舊物逐一送給不同的人，那就是免費。

A：GreenBitch之名是用來對抗「奇人異士」？

R：不是用來對抗「奇人異士」，只是「Green」和「Bitch」兩字切合小店背後的女子組特質。

A：11年來最深刻奇突的request或經驗是？

R：深刻是因為沮喪，試過有文化界朋友想交舊物給我們處理，表示衣服狀態都很好，很有轉售價值（但二手時裝的銷售力是另一門學問），結果我們收到的是夾雜著快速時裝、爛手巾、單隻襪和胸圍。我覺得不僅是對處理舊物的人不尊重，也是對自己的物品不尊重。

A：噢！文化人喎⋯⋯甚麼時候會有男士Swap Party?

R：2023年目標！希望有男士Swap party、親子swap party、藝文Swap party…

A：搭過各種意識形態過山車，又走塑又祼買，香港人還有甚麼環保意識/知識需要惡補？

R：或者因為香港是密集城市，香港人的眼界literally很難看到很遠，所以對於自己的行為也看不到很長遠的影響。我覺得香港人要主動積極汲取環境知識，多點批判性思考，別盲目崇尚永續buzzword：例如不是任何有recycled、biodegradable、compostable字眼的就是好東西。可重用月事產品或者聽似嘔心，但功德無量。

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