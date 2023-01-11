音樂巨匠顧嘉煇：締造廣東歌狂潮，在香港人心中發千分熱千分光

一代音樂教父顧嘉煇（Joseph Koo，1931-2023）離世，活了接近一世紀，其跨度足讓不少老中青引起共鳴，包括我，連日來聽回不少唱片、訪問，重看不少錄像，想起伴隨Mr. Koo走過的香江歲月，折射出不少樂壇變遷，與香港經濟發展的里程碑。



顧家戰後從廣州南移，早期因家困居香港木屋區，自小喜歡繪畫（2006年三姊弟便舉行過畫展），後來因為姐姐顧媚唱歌幫補生計，然後機緣造化，跟當時也在歌台賣唱的方逸華結識，成為好友，鼓勵弟弟顧嘉煇學音樂，並介紹他入行，在夜總會當琴手，趕上了戰後big band（大樂隊）音樂演/伴奏的演進。1961年憑第一首得獎歌《夢》，煇哥捉住了國語歌時代曲的尾巴，陸續譜出《明日之歌》、《郊道》等膾炙人口的歌曲，人生在踏進30歲後開始奏起佳章。

60年代初，喜歡編曲的煇哥，獲邵逸夫及方逸華賞識，資助他到美國波士頓Berklee College of Music進修的生活費，回港後替電影編寫配樂，包括李小龍，聲名繼續鵲起。

坊間說煇哥是香港早期粵語流行曲的奠基者之一，大概源於蔡和平邀他加入開台不久的無線當音樂總監，也擔任歌唱選秀節目《聲寶之夜》評判，發掘葉麗儀，後來作了不少廣告歌（如《垃圾蟲》），不少由Frances主唱，當然，一首《上海灘》，傳唱度足夠養葉小姐一生；同樣，其他歌手也多享此「點石成金」待遇，未以「一曲走天涯」為忤，並以主唱煇哥寫的主題曲為榮。



煇哥曲式，簡潔流麗，替不同劇集、歌手度身訂造，加上夥同最合拍老友黄霑，所向披靡。第一首廣東話主題曲《啼笑因緣》（葉紹德填詞），張恨水鴛鴦蝴蝶派的原著，突破地找來半唐番仙杜拉（記得「筷子姊妹花」嗎？），就如找Serrini唱崑曲，在其劃時代意涵包裝下，引進不同元素，替廣東歌打開新流行局面。

煇哥為邵逸夫主掌的無線在70-80年代創作多首膾炙人口的經典金曲，配合電視文化大躍進，家家戶戶電視送飯，金曲當年幾乎有口皆碑，不但開闢了粵語流行曲黃金時代，風靡海內外華人社會，就算今日重聽，大家仍會琅琅上口，成為珍貴的集體回憶。

還沒計兒歌（「小時候」、「跳飛機」等）、節目jingle、一系列電視劇主題曲，煇哥寫下不朽香江金曲，然後在1981年再次到美國進修商業作曲，回港後替「譚張梅」寫下經典，還有《英雄本色》配樂，至今仍讓影迷回味再三。

也許，煇哥腼腆、寡言，多替別人譜曲，少發表屬於自己的創作，但其勤奮好學與謙遜，不理會潮流，純然專注於自己喜歡的，扶掖後進（徐日勤、杜自持、周啟生等各表一枝），正正道出那一代香港人的堅毅不阿，抓緊機會，順水推舟，成就別人，然後成就自己，締造歷史。音樂口味，可以分歧，但追本溯源，順藤摸瓜，從煇哥一個人的志趣，到大至整個香港，或小至廣東歌熱潮的水到渠成，爬梳當中脈絡，還是會找到，光譜的起點與亮度。