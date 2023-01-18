《潘迪華．花弄影．珍藏相片展》：細味潘迪華的氣質與底蘊，以及她在時代巨輪下不平凡的人生

媒介理論家Marshall McLuhan（1911-1980）曾指出，每當科技與媒介向前發展太迅速，人的感官機能若未能適應如此劇變，就會愈往後看——懷舊心理由此而生。所以緬懷過去，未必需要分好壞，只是一個供展示、明瞭當下的心理需要好機會而已。

兩周前獲悉顧嘉煇離世消息之時，正在遊訪潘迪華姐姐在上環西街Major Pop Art Gallery的相片展，其中一些展品正正勾勒出潘與顧的情誼，記起數年前一個訪問中，潘姐姐透露當年曾資助煇哥助到倫敦觀看不少音樂劇，準備日後創作《白孃孃》音樂劇（故事改編自《白蛇傳》，也是香港首部國語音樂劇，在樂宮戲院公演60場，耗資百萬港元）。當時的《白孃孃》，非常前衞，可惜未獲大眾受落，失利收場，但不損潘姐姐的膽識及興致，更有一首名曲《愛你變成害你》流傳下來。

說回潘姐姐這位首個擁有fan club的香港歌手，原名潘宛卿，洋名Rebecca Pan，1930年生於上海，雖祖籍江蘇無錫，但其上海風韻，到1949年移居香港後繼續抱持，讓我想起小時候來自上海的auntie，疏爽大氣，品味一流，愛面子，嘴巴不饒人——這些特徵，潘姐姐在王家衛《阿發正傳》表露無遺，與飾演兒子（張國榮）的對手戲叫人拍案叫絕，然後在《花樣年華》再度客串，掀起另一熱潮。

趁著熱潮，再度告訴年輕一代，潘迪華是中國流行音樂樂壇的一位傳奇人物，1957年（27歲）初進歌壇，29歲灌錄首張唱片《潘迪華與世界名曲》，採用中曲西詞，一曲《Ding Dong Song》（《第二春》）成為代表作，經理人欲把她包裝成”China Doll”，即中國娃娃的形象，潘姐姐老不願意，但把其黑膠（共出版16張，很多極其珍罕，甚難收藏）找出來細聽，不難發現，不少歌詞那些「蘇絲黃」式難捨難離情懷，確是貼合當時外國人對東方女士的文化想像。

潘姐姐與倫敦 EMI唱片公司在1964年簽約，成為首位簽約該公司的香港歌手，1965年推出她首張個人國語 EP《情人橋》，1966年演出大東電報局紀錄片 East West Island（《東西一堂》）及主唱《My Hong Kong》，後來更當了《歡樂今宵》台柱之一。在她2017年出版的自傳《夢路》裏，潘姐姐寫下她作為首位遠赴歐美表演的華人歌星見聞，記述她開荒牛的心情，足跡在那年代更遠至加爾各塔、古巴、南斯拉夫等地，更有不少蝦碌事件及趣聞，包括動作大跌下台，被誤會為脫衣舞孃，鬧出不少笑話。

在書中，潘姐姐透過真切文筆，娓娓細訴她的成長、事業發展、與摯愛母親的點滴、fashion sense，還有經歷過不同年代高低跌岩後洞悉音樂、藝術與商業之間的揣摩，最終淬煉出多姿多彩的人生，並寄語年輕一代學好中文，專注文化修養。

逾90年的品味、修養、生命歷程，儘管未能在相片展一一看到，但經策展人翠華精選出來的部分，加上剪報、選曲，還有潘姐姐本人、林德信及胡䔒蔚等的聲音導航，深深感受到她繫於時代巨輪下不平凡的人生。相展雖剛告終，但對照當下，不相伯仲，或者任何時候都是亂世，安穩平順盛世總不太長久，最緊要還是保持一顆赤誠的心，以及一份底氣吧。

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