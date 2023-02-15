廢墟尋樂迸發繆思：隨著日籍英裔Sacha Yasumoto的鏡頭，給香港的「曾經」留下鮮明記錄

緣份這回事，要多玄妙有多玄妙，話說最近留意「廢攝」，包括上期提及「香港遺美」、遊鹽田梓時探頭看看那些荒廢客家村屋，甚至Jesseville翻新擴建前的「廢墟」照，留意並記述香港許多被遺忘的地方、角落，加深認識 Urbex（Urban Exploration）的奧妙，還有「Urbexer」 Sacha Yasumoto——她先於2021籌辦《Disappearing Hong Kong》展覽，再於去年12月在Asia Society舉行關於銅綠牆的相片展覽《Loved Then Abandoned 愛逝終棄》，引起一陣小騷動。

Sacha是英國人，Yasumoto是她日籍夫姓，香港中文大學的康本國際學術園就是因應她丈夫，日本慈善家康本健守捐款一億命名；據說，還捐贈2.5億予理大，樂善好施，重視教育，培養莘莘學子的文化視野。

但這不是這文重點，Sacha也非一般闊太，沒有名牌掛身，反而她的搞怪，不時見於她以網名lovedthenabandoned在IG分享的多個廢攝，更是梅艷芳迷，特別鍾情元朗娛苑，它位處橫洲東頭圍，為一座建於1927年的英式大宅，《胭脂扣》、《京華春夢》和《等待黎明》便在此取景：「那些門櫺還在呢。」

本業是室內設計師的Sacha留意建築物細節、裝潢，喜歡探索廢居、工業廢墟、最多流連唐樓：「仍有私人物品的話，更吸引我，去看那些停止、凝滯的時光。」她拍照喜採自然光：「一定不會打燈，或用電筒。」

回想第一次跟兒子探索香港廢屋後，朋友提議Sacha把照片發佈至臉書群組「Hong Kong Abandoned Villages」，然後不久便被邀參與往馬灣一起Urbex：「那裏現已關閉維修了。」想起曾居馬灣舊村的藝友幸好10年前還能探訪做其research。

Sacha說她urbex，如在廟宇或小屋，一般逗留一小時左右探索，如一幢有很多單位的廢廈，就會長時間一些。她的相片照片還會加進很多趣怪元素，一時做頭髮，一時穿上鮮艷服飾，一時躺在樓梯、扶手，還試過拍攝女兒在破落大宅裏跳芭蕾舞，相當吸睛。

因安全問題，Urbex 通常是多人活動，但Sacha也試過獨個兒在英國廢攝：「搭巴士經過一間農場屋，見有趣，立刻下車去看看，但其實幾驚，因為可能有監視器或警鐘，也顧不得它，走到屋後，看到牆上一個洞……老實說，雖然沒受傷或被襲擊，但事後回想，發覺可以很危險，因為那裏或會有匿藏的毒友，或有一群好事之徒。後來，我告訴母親那間小屋，她卻說那裏曾發生命案！」

「除了香港，我在悉尼、意大利、英國也試過urbex，我稍後會去日本，手上有個list，會跟那邊的urbexers一起探索！」愛冒險的Sacha說來不無興奮，看來，治癒第一段婚姻創傷後，獲現任丈夫支持，無阻她繼續從探索中找樂子，也得感謝她的足跡與鏡頭，給香港的「曾經」留下鮮明記錄。