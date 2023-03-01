舊香港電影《十三不搭》記錄世代更迭、社會百態，比新浪潮走得更前！

香港電影票房來了小陽春，最近連連報捷，實在可喜可賀，只是偶然碰上一些電影抱著「致敬」或「懷舊」之名，大幅挪用歷史元素，出來效果卻粗枝大葉，或惺惺作態，若再姑妄論之，不免有憾。

其實怎樣才算是高質香港電影？各人口味標準不一而足，不容易闡釋，亦串連著年代品味與趣味，加上社會情緒飄忽不定，可圈可點，可認真解讀，又不用過份認真。就如最近興之所至，看了一堆70-80年代港產B片，cult味濃，內容往往不是主菜，倒是頗多鏡頭側寫當時民生，對研究香港社會歷史變遷也有一定參考價值。

唱片櫃裏久藏一張黑膠《相思灑滿地》，它是一張群星雜錦唱片，最近才發現它也算是一張soundtrack，有剛離世不久的顧家煇參與作曲，封套也有漫畫家王司馬手筆，為電影《十三不搭》（1975）的副產品。

《十三不搭》，顧名思義，為麻雀枱術語，手上十三張牌完全不成對子或搭子，為一種比十三么更難叫出的糊，但一旦「食糊」便即「爆棚」，不容忽視。

把麻雀戲融入生活，除了載譽連年的《嚦咕嚦咕新年財》，原來還有這套風格迥異的《十三不搭》，它為林翠1975年創立的真納影業公司首作，並由此前拍過兩套特異作品《董夫人》與《再見中國》的唐書璇執導（後來還有一套《暴發戶》），演員有葉楓、沈殿霞、鄭少秋、梁醒波、關海山、林翠、羅蘭、曾江、狄波拉、吳家驥等，星光熠熠。電影的散章零簡結構，有著同期意大利電影如費里尼、柏索里尼作品的荒誕寫實手法，在當年，可說趨時新派，甚至比後來出現的新浪潮走得更前。

電影充斥著70年代香港社會速寫，無論是大街小巷或海岸野外，到差不多50年後的今天都已面目全非。電影也摻雜著南腔北調的社會百態，例如口音不純的落寞南來文人，靠教書與寫稿維生，蝸居在一對粵籍夫婦分租出來的客房，因為上海老友移民，雀局再打不下去，頃刻發現自己與新一代格格不入，遂開煤氣自殺，客廳電視機畫面是Joe Junior唱着英文歌，聲軌卻配上梁天唱的《誤種相思草》（顧嘉煇曲，葉紹德詞，1975年），兩文三語之間，導演關注的是，曾經有這麼一代心靈無根的中國人，在異地滿以為生根甚至發迹，卻終被流行文化漠視並「消音」。

還有勢利巴辣、帶著濃厚上海口音廣東話的包租婆（歐陽莎菲飾），對抗滿頭銀髮的租客（梁醒波）——這個租客，悠閒地在房裏弄東弄西，探望窗外凌亂嘈雜的街道——導演唐書璇從這些細節著眼，描寫那個時代、那個社會的人物，他們的精神面貌，跟我們時下這一代早已南轅北轍（連這些四字成語也早脫節）。

世代更替變迭，往往反映到電影上，或正面或側面地記述香港種種「曾經」，所以有電影研究這專門學科。據聞電影菲林會被修復，若然成事，從這些過去但不過時的電影細心回溯，飲水思源，才不致真正「落後」，說好這個城巿經歷過的故事。