「香港舊街景縮影模型及照片展覽」：細膩還原城市景觀與昔日舊貌，感受老香港的情懷

龍虎山環境教育中心剛告休館，有點惋惜，唯散策之計繼續如常，早前某個春陽明媚的下午，走到上環、西環、薄扶林、泳棚、西半山魔星嶺、砲台遺址——這裏是香港早期開發的區域（1841年英軍在上環水坑口登陸），別具歷史意義，然後再造訪香港賽馬會芝加哥大學文物庭院及展示中心這個「白屋」，即昔日「域多利拘留所」，2010年被評為三級歷史建築，經過活化後，變成芝加哥大學香港校園的一部分。

那裏正舉辦《香港回憶：香港舊街景縮影模型及照片展覽》，展場精細，但玻璃窗引進海岸陽光，照出微縮世界萬千情味。

近年微縮模型乘興湧現，坊間商場或個別品牌商店不時舉辦別具特色的展覽，多了願意投放時間心機的職人，套用這種直觀的表現方式，細膩、立體地還原城市景觀，或昔日舊貌，包括如非牟利機構雲念文化藝術協會自2021年起啟動「舊香港微縮模型計劃」，花兩年時間，製作出於這個展覽首度亮相的1960年代建築微縮模型，讓我駐足細看那些60年代上環騎樓街舖，直觀上一輩曾經經歷過的生活痕跡。

那些老店、融會中西的唐樓、騎樓建築、霓虹招牌、石柱躉上的書法體店名、像真細緻度高的店舖如茶莊、麵包舖、武館、當舖、燒臘店等細節，因為參考逾千張舊照片，雖然並非集中在同一街道上，但都一一有跡可循，讓我們看清舊日商店運作模式，生意經營偏向單一，非今天超巿或便利店可擬，孰好孰壞，或者需要經濟學家才能說明。

對製作過程有興趣，展覽中的錄像片段有電腦繪圖、3D打印技術製作模型，手工精細不在話下，能夠活靈活現將老照片中的場景立體地展現出來，折射出老香港昔日生活點滴，以及民間智慧，殊不簡單，卻也動之以情。

同場展出還有版主OldHKinColour人工智能添色的20世紀舊照片，用以襯托或比對微縮模型，擁抱色彩層次濃厚的香港故事。

香港回憶：香港舊街景縮影模型及照片展覽

展期：即日至2023年5月15日

參觀預約網址：https://airtable.com/shrNqTRY3bGwMNkWT