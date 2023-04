移居馬德里7年的港人：為Leonardo DiCaprio設計造型！形象顧問 Edith Chan 建立文化自信的故事

Edith 近年在西班牙是炙手可熱的stylist,橫跨歐洲多國游走工作,打開她的CV,非常亮麗悅目,但早年在香港跟她結識時,她先是著名髮型師Kim Robinson旗下 Le Salon Orient Luxury Salon 的高級髮型師,機緣巧合下在演唱會後台替我拿了梅艷芳的簽名相片,後來遷往倫敦拼搏五年,然後又回港工作七年,位居 Tony & Guy Academy 亞洲區頭目,培訓團隊之餘,跑遍全亞洲的髮型展,有時候即日早機去晚機返,統籌一個 hair show 推介當季流行髮式,在晚飯席間憶起:「Those were the days!」

