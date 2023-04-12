移居馬德里7年的港人：為Leonardo DiCaprio設計造型！形象顧問 Edith Chan 建立文化自信的故事

大熱舞台劇《愛我別走》說的是離散、留下，箇中故事千絲萬縷，確實讓不少人對移居海外充滿各種疑問及情緒。但也有遷移後另起爐灶，撐起一邊天的顯赫例子，就像三月我在西班牙馬德里重遇定居當地的老朋友Edith。



雜誌黄金歲月，跟不少stylist合作，即造型設計師，他們的工作範疇既專且廣，主要替明星、模特兒找時尚服飾、配飾，跟編輯或廣告公司/客戶、攝影師、髮型師、化妝師協調，做出具水準的作品，包括封面、fashion shoot，出席衣香鬢影活動時的形象顧問等，所以必備潮流觸覺、獨特個人品味之餘，溝通協調能力也十分出色。





Edith 近年在西班牙是炙手可熱的stylist，橫跨歐洲多國游走工作，打開她的CV，非常亮麗悅目，但早年在香港跟她結識時，她先是著名髮型師Kim Robinson旗下 Le Salon Orient Luxury Salon 的高級髮型師，機緣巧合下在演唱會後台替我拿了梅艷芳的簽名相片，後來遷往倫敦拼搏五年，然後又回港工作七年，位居 Tony & Guy Academy 亞洲區頭目，培訓團隊之餘，跑遍全亞洲的髮型展，有時候即日早機去晚機返，統籌一個 hair show 推介當季流行髮式，在晚飯席間憶起：「Those were the days!」



鏡頭一轉，Edith因為一段婚姻，搬到西班牙馬德里，一住七年，說得一口流利西班牙文，生下女兒，卻不離本行，繼續進修之餘，開創個人品牌事業，透過化妝效果、髮型設計、時裝造型及攝影為個人、品牌及企業建立一個適切形象及服飾設計，提升自信、品牌效應——造訪她在馬德里巿中心的studio，五臟俱全，更充滿艾慕杜華式的熱情色調。



西班牙著名女演員Rocío Muñoz-Cobo、卡地亞的VIP客戶、馬德里球員Thomas Lemar、Elite Club 總裁與電視台新聞部團隊等都是 Edith 的客戶，或許都衝著她曾經替 Leonardo DiCaprio 負責出席活動的形象而來。One thing leads to another，Edith就像很多香港人一樣，每次機遇來到，好好抓住，加以發揮，改寫自己的命運——見諸西班牙 Vanity Fair、馬德里國際新進婦女會跟 Edith 的訪問，跟不同機構團體的合作，工作確實接踵而來，帶我們去「中環」Serrano shopping，邊忙個不停接電話，同時和每間店舖打交道，真箇八面玲瓏。



這種種背後，Edith不諱言，西班牙仍然重視她的「香港人」身分：「西班牙人認為香港是有特色的城巿，知道我是從香港來，總是會刮目相待。」她亦說馬德里近年跟倫敦、巴黎並列三大文化重鎮之一，巴塞羅納或許因受加泰隆尼亞地緣政治影響，經濟文化發展氣息節奏未免遭受拖曳。







香港人能屈能伸，從一個城巿的形象，反映到每個曾經跟她相遇、共處的人身上，有諸內而形於外，我們都叮囑自己，縱然經歷過磨難與挫折，如果不時反省，細心收拾，重張旗鼓，專注於正向思考維度，展示自我最好形象與狀態，就是活在當下，說好香港故事的明證。







IG @edithc_style