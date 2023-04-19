南豐紗廠展覽《雲、權力與紋飾─中亞織行》：藉紡織和手藝，探索跨地緣文化、反思當代城巿生活

受「人靠衣裝」訓誨經年，大部分城市人穿戴身光頸靚，提升上流動力，而衣飾其他指涉的文化底蘊與意涵，很多時候未免走漏眼，除了偶然如月前棚仔遷拆引起對布販的關注外，可能還需要如南豐CHAT六廠現正舉行的《雲、權力與紋飾─中亞織行》展覽，解構同處亞洲但地緣文化的中亞，對照他們怎樣處理布料、紋飾，可以跟香港有著甚麼樣的交流與承托。

觀展當天，碰巧遇上熱情導賞員Timothy，先隨他近觀常設館裏製造棉紗過程，說起香港曾經興盛的紡紗業，然後視線轉到昔日日式百貨公司興替，幾個似曾相識的購物紙袋，想起「過海」及時裝品牌崇拜的源流。

回到主題展，不少人對「中亞」感到陌生，但她是古代絲綢之路的重要據點，連貫東、西方，期間多個帝國或政權展開角逐、爭略及統治，帶來不同歷史時期的社會轉型，近年「一帶一路」某程度上也承接著這個主旨，繼續期望帶來文化持續頻繁交流與融合。

展覽展出26組來自中亞的的藝術文化創作者的作品，由紡織和手藝作出發點，以「ikat」這種布料，作為探索中亞那廣闊又相互聯繫的土地，展現其中包含那多層次的政治、社會及文化關聯。

例如Nazzy Beglari一系列用上烏茲別克長袍Paranjan創作《Nazzy》背後的身分兼具時裝設計者及記者，自小受祖母收藏的復古綁染外衣、金絲針繡（suzanit）與各種稀有紡織品影響，結合她對跨文化的視野及觸覺，反映她的人生閱歷，與中亞多元物質文化。

Alibay Bapanov的《母狼》以融合動物（自然）與突厥文化中的螺旋圖騰叩問神話當代意義；Saule Dyusdenbina的地標拼貼，或隱或現歷史洪流中宣傳口號機器的鮮明作用，引人遐想，一如其他展品「剪髮」、「蒙古包」的私密與監視議題等，別具膽識與深意。

展覽另一部分展示中亞傳統紋飾，透過相片、錄像、故事等，探索它們如何反映並塑造著政治、社會和文化的語言氛圍，感受某些人類共同情感，如傷痛、恐懼、愛慕、親密、感恩；展覽同時嘗試聚焦中亞女性藝術家的身上，探討主流敘事以外或被忽視的藝術文化力量，及其當代意義。

錯綜複雜背後，代表表象的脆弱，近觀這些中亞藝術展品或帶來啟示，有助突破二元對立的齷齪，此際下筆，想起導賞員Timothy在團介初段插入的製造棉紗過程講解——從棉到併條、精紗，柔韌之間，兼容並蓄，不謀而合，引導我們反思，如何在混沌和矛盾中，建立流動的思維，堅持自己三觀之餘，也細心學習多元族群共存的經驗和智慧。

雲、權力與紋飾─中亞織行

日期：即日至2023年5月21日

時間：上午11時至晚上7時（逢星期二休息）

地點：香港荃灣白田壩街45號南豐紗廠CHAT六廠