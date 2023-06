從《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》到《有錢嘅女人》，Serrini 一路走來所折射的女性自主光譜

Serrini首新歌《有錢嘅女人》中有句「小姐有脾氣,有小姐嘅收入」,據她早前在香港大學講座中分享,原來是與對她時有批評的母親吵架時的遣詞用字,日常「財大氣粗」換上新自主時代女性式演繹,妙到毫巅。早已遠離昔日騎呢indie小清新的梁博士,音樂風格持續多變,20歲出頭的早慧經過十年蛻變,到散發不一樣明星光芒的老練加學霸氣燄,難怪朱耀偉教授劈頭介紹梁博士為「有錢嘅女人」,即引來哄堂掌聲,就知道,物質資本主義社會下的身分認同,仍然潛藏主流的審視與批判。

這世界,對女性有很多定型,很多恐嚇,更可怕是,社會間或出現厭女情緒或論調,都是那句,女人何苦為難女人,不過Serrini摒棄各式label,拒絕外貌協會與body image的枷鎖,喊一句「Respect!」擋住所有自討沒趣的批評,誰敢置喙誰就討罵,反之,無論在音樂創作、學術研究,甚至我行我素大放厥詞,都抱守著一種感性與流動性,脆弱與剛毅並存,多得她英國文學背景灌溉,從John Keats給她的養分,到文化研究,不走曲高和寡,偏離老正,看不入眼的,或會說她博出位,可她賣弄戲謔式個人知性,每每及時緩和社會急趨繃緊的氣氛。

況且若說博出位,尙記得當年瞓身趴地宣傳的李莉莉,同樣唱過歌出過唱片,也算是有過某程度貢獻。明星、藝人,時有求學心,昔日梅艷芳自愧讀書少,現在學者反慕求明星化,Ben Sir及一眾大學教授變KOL早已司空見慣,數年前聽著Serrini這位陀地歌姬宣稱打算嘗試做明星,開公司鑽石娛樂,請intern一起打天下,兩三年下來超額完成了,而行業內種種光怪陸離一直深化她的研究及自覺——只是好奇這個project會玩到何時?

Serrini無論寫博士論文、巡迴大學及中學演講/分享、創作,研究fandom與star studies間的心理轉折,演唱會舞台上作狀鞭打粉絲,以之貫穿其行銷的生活感思,甚至社交媒體上的自我展示,俱屬文化研究一部分,探求內省,不斷重新思量(revisit)既有的文化框架和現象,回顧她過去十年創作,從早期跳脫的《蘇菲亞的波霸珍珠奶茶》,到後來GTB(Green Tea Bitch)時期、《油尖旺金毛玲》、《Let Us Go You And I》、我甚喜歡的《邪童謠》dark gothic大碟,《網絡安全隱患》,去年《樹木真美》展現圓熟豐碩的當代昇華,混雜Feminism數十年演變光譜,折射出女性自主覺醒萬象。

樂壇已死、專業娛樂化,都是每個世代必然經歷的現象,卻阻礙不了各類表演形式推進,對投身決志成為明星的Serrini來說,唱腔不因循,反開闢徑,connect the rhythm and energy with the body,到獲名牌邀拍廣告,環遊世界拍旅遊節目,參與多個跨界吸睛 crossover project,難得觀眾愛追看販賣 character,大鑼大鼓示範strong and independent 的這位學者明星,再說她是 xx 奇葩,新世代定必反白眼,who fucking care? 當末世心態掩至,這就不再是一個需要標籤的年代。