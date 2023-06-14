「造」與「做」之間：從《全民造星》，細看香港選秀文化的蛻變之路

道可道非常道，問道不惑，若有理想的話，大可超脫追星心態。想起「理想」與「夢想」之別，雖較諸「妄想」、「空想」、「幻想」來得正面，但理想經制定後，多屬堅貞崇高之列，比「興趣」耐嚼，所以「背棄了理想，誰人都可以」就有一絲無奈，但人還有「夢想」，是你我夢寐以求的，在「理想」的基礎上發展，同時又高於「理想」，甚至願意為它付出瘋狂行動去實踐，並不是遙不可及，於是，個個爭說追夢，這個夢便有一種不惜擺脫一切覊絆的魔力。

近月《中年好聲音》宣傳鋪天蓋地，第一屆猶在賣力搶鏡第二屆已磨拳擦掌，娛聞此起彼落，信息簡單不過——中年繼續抱持夢想，那怕失意，啟發自己，勵志永不嫌遲；ViuTV的《全民造星》，來到第五季，從海選看到個人賽、團體賽dance battle以及自選表演，不禁思考，香港這個明星製造文化，比較從前，或現在內地、海外的選秀節目，有何獨特可取之處？

選秀節目隨著時代推演，以往《聲寶之夜》、《新秀歌唱大賽》、《超級星光大道》、《超級巨星》等，焦點放在音樂造詣，到《全民造星》，撇除製作成本不談，略過「自己打自己」的營商策略嫌疑，從第一屆起，摻入實境節目效果，位居幕後的花姐現身，火爆與母性集於一身（到第五屆雖說退出仍若隱若現），揭露放大參賽者的心緒日程，邀請觀眾投入比賽情緒，比起歌精舞勁純粹較勁，評判的尖刻、建言，以及導師時而窩心、時而嚴厲，補以循循善誘，中間的牽扯，再加隊員間的brotherhood、點到即止的是非、稱職的強尼及旁白君，構成萬花筒式看點，提供源源不絕的娛樂話題——以至每一個表演，每一個表情、抒發，皆有可能成為社交媒體的流量密碼，牽引觀眾趨之若鶩，金睛火眼追看到底。

參賽者的才質，本地與海外也不盡相同，海外不是猛龍不過江，本地撇除「帶晒嚟」，大部分也呈尚待琢磨之態，sell一種入世未深，誘發觀眾潛藏母性，況且外型不再是唯一標準，更好的是賣個性、率真，賣故事，盡可能給大家看到比賽過程中的進步與蛻變，藉此萌生一種希望，援引一種價值，鎂光燈下，鏡頭裏，每人也有被注視的一刻，部分也得歸功剪接及宣傳效果。

娛樂是名詞、動詞，更一直是比喻，從造星作為娛樂出發，「造」與「做」之間的主動及被動性，摻雜的商業估算，在消費主義時代所承載的無數符號和意義，折射了這個世代的慾望、權力、道德、性觀、想像和消費，而關於追夢，比賽雖有勝負，人生卻沒成敗，落在這個動盪不明的社會狀態下，彷彿理解為何關注代替情緒緩衝的指數持續高企。