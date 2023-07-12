走進跑馬地屹立近百年的法式建築，感受上世紀的生活氣息，以藝術延續故事

據悉中環新地標「The Henderson」項目由 Zaha Hadid Architects 設計，被網民嘲似鬚刨與油炸鬼，但原來設計靈感來自洋紫荊含苞待放的形態，也代表有「曲線女王」之稱的Zaha Hadid，且看官意下如何。新建築此起彼落，同時意味著舊建築難逃拆卸、消隱，如早前乘興舊地重遊，驅車造訪赤柱美利樓與卜公碼頭，忽感興味索然，不過人面桃花，物是人非，千古不變。

早前有緣參加考城學社 (@urban_studies_institute) 舉辦的山村道54號大宅導賞團，這（該叫半）幢大宅是香港僅存數幢戰前法式洋房之一，屬三級歷史建築，有神秘白色洋房之稱，現由保良局借用並營運，平日不開放參觀。山村道依山而建，始自成和道，盡頭是山光道，僅長0.5公里，平常信步走過，渾然不覺54號坐立著一座屹立近百年的法式建築，具Art Deco之風，外牆仍清晰可見仿石雕粉刷、希臘式迴紋圖案等古典主義裝飾設計，門窗上的橫樑木框、節段式拱形窗戶、碎花玻璃，還有露台、天井、天台、停車間、客飯廳、客房、妹仔梯，更成為「V54年青藝術家駐留計劃」基地，到訪之日，便遇上日本藝術家山下拓的駐留個展《向「病貓王」學習》，吸引著小朋友與年輕人看其塗鴉作品。

之前聽過關於這幢被砍半的法式洋房，已是2009年的事，當時保良局前主席梁安琪購入它，卻沒有搬進去，然後在2015年慷慨借出大宅，推廣社區青年藝術服務，從此「V54 年青藝術家駐留計劃」自2016年起，為青年藝術家提供低於市價的短期住宿（40歲以下可提交計劃書），透過不同創作活動，例如向舊香港電影致敬的海報創作展，用藝術連繫街坊與大眾，推廣「社區藝術」，將藝術生活化，走入平常百姓家。

洋房建築經過修繕，大宅地下及走廊部位位置，原有水泥拼花階磚被修復，而這種紅白黑拼花圖案與波浪迴紋圖案，常見於1920-30s的大宅建築內；壁爐與煙囪，那個三頭獅子紋章圖案，顯示了原業主的社會地位與獨特風格。

原業主是誰？據考究，民初廣東革命軍將領何侶俠(Ho Lui Hap)來港從商，在20年代建造這幢大宅，其子何惠民則住在隔鄰48號，何侶俠於1943年過身，大宅樓契又遭戰火毁掉，到戰後業主登記忽變成兩人，分別是Chong Sing Ching與Kwok Hei To，兩人屬甚麼關係欲查無從，後來更把大宅業權分割兩部分；1953年，Chan Siu Sau Ying（陳蕭秀英）買入54號，並一直持有，待至梁安琪於2009年購入。大宅內近百年的故事，僅餘一些零星黑白舊照，其他只能隨著歲月湮沒，還待有心人發掘，但用藝術創作交流活動延續，繼續默默發展出更多面向與可能。

