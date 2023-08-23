南法芳療遊學團：從蒸餾、萃取到過濾，深入研習薰衣草與永久花的提煉與芳療功效

近日想再度籌辦海外遊學團，即是就地取材的field studies；計劃行程說易不易，說難不難，畢竟要讓學員攫取平常接觸不到的知識，需要花點心思。過去帶過寫生團到京都、台東與莫干山，個別行程都有其得著，綜合起來又能連貫習藝目的，在物慾以外提升心靈，豈不快哉。

說起這些，事緣跟JGO 香健會總監暨校長Chamie Ho（何德萊）再度見面取經，自上次分享她跟芳療的相遇故事（https://www.etnet.com.hk/mobile/tc/diva/art/hktreasure/43981&readmore=y），別後的六月下旬，她就帶領18人遊學團出發往南法，全程14天，除了了解療效價值外，深入研習種植、萃取及提煉薰衣草與永久花的方法，一班香港學員更意外獲得當地報章採訪報道。

有香草王之稱的薰衣草，喜歡涼爽氣候，不宜炎熱潮濕的天氣，致根部儲水，種植需日照充足，通風良好，土壤排水度高，而法國薰衣草（學名Lavandula dentata）呈橢圓形的花穗有別於其他薰衣草品種，花萼長有數片像兔耳朵的苞片，因屬原生品種，故可提煉出具備AOP認證的極佳精油。

因它生長於高海拔山區，Chamie這次沒安排參觀Lavandula，反而聚焦中海拔山區的Lavandin，即醒目薰衣草，它屬雜交薰衣草 (學名Lavandula hybrida)，顏色較灰藍，株型較大，生長速度快，產量多而且抗病性強，可提煉的精油產量較其他薰衣草品種多4倍以上，Chamie給我試聞Lavandin精油，香氣較坊間一般低調，不算馥鬱，所以不搶，但用於芳療，配合按摩，療效往往更佳。

Chamie與學員花一個晚上，從尼斯坐船到科西嘉島，遊客一般玩水上活動，她們則往參觀三個近海農場，有些更位處海拔1,500米高，看永久花的種植及提淬——永久花（Helichrysum）為小型的多年生植物，長有細密銀白的枝葉，以及金黃色球狀花朵，而永久花精油對於治療創傷與撫平疤痕有著優秀功效，在芳療界享譽延年。

Chamie說這趟南法之旅讓她改觀，當地人十分友善，所以無論遊訪蜜糖店舖、香水博物館、植物學校，在格拉斯參與香水工作坊等，與學員也能樂在其中，在南法以外，Chamie早年也籌劃及帶領過遊學團到台灣屏東小農看茉莉花，以及保加利亞看玫瑰（2024年會再去），研習蒸餾、萃取、細菌過濾之外，也試浸醋、浸酒，擴闊芳療功效圖譜及趣味性。

雖然Chamie這次南法旅途開首碰上延誤，事前預備的油膏又因植物濕度高最終用不上，但能夠跟學生打成一片，投入學習氣氛，一起做spa，一起買裙，穿上它共赴法菜晚宴，整個行程寓學習於遊玩，異於平常一般旅程，深化芳療研習，辨識業內真知識，透過學員引進香港，介紹予客戶，學以致用，帶來長遠三贏效益。



