從盂蘭盛會及神功戲說起，粵曲的歷史發展及保育

時值農曆七月，盂蘭盛會跟神功戲棚重臨香港多區，算是疫情放緩、疫後復常的象徵，算不算得上是「夜經濟」還請專家分析，但見街坊鄰里聚首一堂，又是一番熱鬧的孝義景象。

香港這些神功戲源自嶺南，與珠江三角洲地區一脈相承，標誌神誕、太平清醮及廟宇開光等，由地方團體如民間不同籍貫省會籌辦的節慶娛樂，「神功」意指敬奉神明的功德，透過戲棚這種臨時搭建的建築，延續民俗儀式，成為市區與鄉村歷史的一部分。

戲班會在新搭建戲台進行「祭白虎」（又稱《破台》、《跳財神》或《打貓》）的儀式，以祈求演出一切順利，而戲碼早年曾演木偶戲，其後改演粵劇，並沿用至今，表演《六國大封相》及《天姬送子》等例戲，各具歷史，也有正本戲（又稱全本戲，即故事完整的長劇）——種種細節加起來，粵劇神功戲這項表演藝術早被納入香港非物質文化遺產清單項目。

再說粵劇，它發展出精緻講究的粵曲，過去一度是大眾熱愛的重要娛樂，近年熱潮憑藉戲曲中心、八和會館與老戲班演出等乘勢再起，才不至於式微，但追溯粵曲前身清唱式「大八音」，到逐漸結合嶺南地區的大調、小調、粵調、龍舟歌、木魚歌和南音，演變成民初後「女伶」開始出現的現代粵曲，其特色是採納廣州方言，改假嗓為真嗓，將之劃分為大喉、平喉、子喉三種唱腔，並強調「唱做唸打」的表演藝術——「唱」是戲曲歌唱、「做」指架式做手步法、「唸」代表唸讀劇本對白、「打」則是武打動作。

大批名伶應運而生，造就了粵曲的全盛時期，跟粵劇互相借鑑改進，在1930至1940年代非常流行，搬上大型舞台表演，亦孕育了後來的粵劇電影。有興趣的話，可找魯金《粵曲歌壇話滄桑》與粵劇研究專家岳清《花月總留痕》兩書看看，無論歷史資料、曲譜創作以至演藝名伶佚事，趣味與知識兼備。

附文刊登的這批家藏粵曲原版黑膠唱片，各自表述多位名伶不一樣的曲藝，如徐柳仙、小明星、紅線女、冼劍麗、任白、鳳凰女、麥炳榮等，也記載「幕後創作人」如著名劇作家唐滌生與撰曲者吳一嘯的藝術，後者是名伶小明星知音王心帆的知交，先慈年輕時曾隨其操曲，她更曾與一班名伶的家傭熟稔，聽過不少曲壇佚事，包括五、六十年代，粵劇界不少人寓居灣仔區，若把這些事蹟湊合起來，梳理出一個清晰脈絡，還原歷史，添加新創作元素，香江歲月也就不只滄海一栗，粵曲也可繼續展現新一代活力。