《燈虹酒綠—香港餐飲霓虹燈招牌手稿》：重溫曾經的繁盛時刻、「夜香港」的靈魂

最近「夜繽紛」炒熱，提倡搞夜巿，或復辦這個那個，一鼓作氣振興經濟，對此眾說紛紜，從頭借鑒，依據昔日大笪地，到霓虹不夜城，再揮別疫情陰霾，這一切或像電影《燈火闌珊》，借張艾嘉完成亡夫遺願製作霓虹燈招牌之舉，透過電影語言，感慨撫今追昔、默默堅持、意在言外的一絲遺憾與無奈。

滿街霓虹燈的情景，曾幾何時，像帆船，等同香港文化符號，有時候令人覺得時代錯置、時光倒流，因為它們早被某種新勢態取代，已無法在我們生活中繼續召喚重要作用，甚至概括或總結某部分香港經驗，但霓虹燈確曾代表過香港一種繁盛的時候，就算任何時候翻出這一幕夜景來，都讓人驚訝於這曾幾何時的「五光十色」，照亮過「香港」這個品牌。

這「五光十色」，就引來熱衷研究視覺文化和信息設計的理大助理教授郭斯恆（自《我是街道觀察員——花園街的文化地景》開始留意他）繼著書《霓虹黯色》後，再眾籌出版《燈虹酒綠—香港餐飲霓虹燈招牌手稿》。前者分析霓虹招牌的視覺美學，如何豐富街道空間，怎樣衍生香港消費文化，也觀察每區消費模式轉變；後者在機緣巧合下，尋獲一批共200多張來自己結業「南華霓虹燈電器廠有限公司」的珍貴霓虹燈食肆招牌手稿，更用上螢光油墨印製，然後隨書附上紫外光燈電筒，在黑暗中照出猶如neon sign的視覺效果啊，這副出版心思與想像，實在值得讓我等待一整年，到親手收書開箱的一刻，盛載滿滿回憶，除了看到我先父80年代曾管理的「醉瓊樓」舊照與霓虹燈手稿外，還有一批相信不少香港人光顧過的食肆霓虹招牌，供大家「回味」。

霓虹燈較LED點狀燈管柔和，在字型勾勒、圖案或招牌外框均比較清晰，可惜自從屋宇署2011年設立招牌監管制度開始，再從2016年執行至今，當局已清拆了接近400個大型違例招牌，每隔一陣子，例如去年油麻地婚紗店、今年深水埗當舖、油麻地太平館招牌也陸續拆卸，除了部分靠M+及大館收藏作保育、展覽外，其它不免光芒殆盡，消匿人世。若積極一點看，其實可參考歷史建築評級制度，政府可跟業主分擔具保育價值招牌的維修費用，鼓勵業主保留這些城市特色，讓黑夜繼續繽紛。

霓虹燈招牌曾是「夜香港」的靈魂，霓虹燈手藝人亦已在一度的「朝陽行業」見證夕暉，甚至霓虹燈容易連結各種對香港看法的濫調，我們不容易釋除慣性，但仍然可從中找到簇新解讀，詮釋新的光，不讓我城空餘安全支架與科技俗色。