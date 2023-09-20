大英博物館《晚清百態》特展：從南京條約，爬梳割讓香港歷史的真相

這星期身處桂林帶領水墨遊學團中，但仍特別想到倫敦一趟，除了探望英國與蘇格蘭的新知舊雨外，也想到訪大英博物館（British Museum），為的是展期至10月8日的最新特展《晚清百態》（China's Hidden Century），這個全球首個涵蓋整個19世紀中國社會面向的大型特展，由來自14個國家的100多名學者貢獻，既鋪展，也補遺，實在值得一看，不過計劃趕不上變化，行程來不及，也只好從海外訂賺展覽圖錄來收藏，據聞現已一書難尋外，更出現不少翻版呢。

書收到了，看得津津有味，身為土生土長的香港人，當翻到歷史課本上面幾乎都會提到，1842年清朝割讓香港並開放五口通商的《南京條約》原件，朋友告知，最近去看，展品已收起，未知是否因內容敏感關係。

展品介紹寫著「這是中國與列強簽訂的第一個不平等條約」，算是認清史實，香港1841年開埠，南京條約隨後於1842年簽訂，當中第三條規定把香港割讓予英國。網上有PDF參考，有興趣的不妨看看http://afe.easia.columbia.edu/ps/china/nanjing.pdf

雖然說若沒有這南京條約，就沒有今天的香港，但從南京條約以及對它的描述，相信不少香港人心中感慨萬千，雖說歷史事件冥冥之中自有主宰，如幾星期前介紹過的銅獸首展，屈辱永遠不會被遺忘，會藉著不同時機，喚醒「自強不息」的訊息。

據聞台北故宮博物院也有其南京條約中方版本，但要看就要待至特別展，記憶中上次展出好像已是12、13年前的事。而南京條約簽訂的船艦「皋華麗」號（HMS Cornwallis），其紀念碑立於香港跑馬地墳場裏。

這艘在鴉片戰爭中英國遠征軍艦隊的旗艦，載重 1,809噸，1813年於孟買船塢興建，它曾參與鴉片戰爭中數場戰役，到1842年8月29日，中英雙方官員在「皋華麗」號的船艙內簽署了歷史上第一條不平等條約《南京條約》。有甚麼不平等？中方代表是耆英及年老多病體弱的伊里布，據稱他還須被抬到船上去「簽署」，箇中原由，耐人尋味。

展覽中另一件核心展品，也是海報及展覽圖錄封面上的《李夫人（陸禧甫夫人）像 》，陸禧甫夫人的畫像風格估計受了當時傳入的攝影技術影響，來得更加寫實之餘，也彷彿與展覽主題遙遙呼應。

記得美國史密斯學院中國文學與比較文學副教授桑稟華（Sabina Knight）說過，中國幾大思想傳統都堅信，人心困苦不寧乃缺乏大視野所致，文學則能開啟人的眼睛、智力與心靈；將這言論放諸歷史與歷史論學，能夠爬梳脈絡，在定見之外亦可重啟心智。