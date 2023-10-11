陳百強離世30載：憑音樂與時裝觸覺，印證香港潮流的足跡

說起陳百強（Danny Chan，1958-1993），不期然想起一位故友，多年前在藝穗會rooftop bar的一夜，跟我聊起與陳百強在DD偶遇的故事——都是中環獨有的佳話。如今記起，情懷已舊，但藉此再記起一些古老的心事，以至Gordon Richard Hurtart（1950-1996）與Andrew Bull開設的DD（蘭桂坊第一間夜場Disco Disco），曾幾何時出現過不少名人明星，包括予人感覺落D如回家的陳百強，無他，那裏是一處譏諷傳統、宣揚個性與自由的地方，更一度躍登世界著名的士高第六位；還有Gordon後來往泰國高調變性的哥哥Robert Hurtart，改名Roberta後，曾在訪問中坦承受到已故弟弟及已故陳百強啟發，縱使曾經結婚並生兒育女，也堅持「做回自己」—— 他們在香港留下的足跡，可堪一記。

「做自己」是個永恆命題，不分種族社會階級，能否穩站於潮漲潮退間，人人平等。陳百強逝世30載紀念，回顧他的人生，音樂事業緊隨香港七八十年代經濟同步騰飛不在話下，然後在Danny的唱片中，翻出一些sidetrack聽聽，個別如《貓女人》、《創世記》、《偶像》、《地獄裁判團》等，那些Giorgio Moroder／Pet Shop Boys式的disco beat，呼應這當時歐美音樂潮流，而渾身滲透著斯文清朗氣質的Danny，在他充滿靈光猶如接通宇宙能量的作曲腦以外，積極嘗試跟時代接軌，側寫或反諷社會議題，突破自己公眾視線下的公子哥兒形象限制。

只是，disco文化被隨後的卡拉ok熱潮掩蓋，速食文化亦初聞啼聲，許多人賴以為傲的精英制度及指標，漸次步入庸俗化，讓某撮人飲恨，也手足無措。如果說陳百強是香港最後一位音樂bourgeois也不為過。他彈的琴、譜的歌、監製的唱片、構思的封面攝影概念、出動過的舞台私伙裝扮，甚至把Armani穿成潮流，都一一成了歷史中的定格。性格中夾雜著貴氣式嬌矜，與某些不確定，他既腼腆且有型的肢體語言表達，提供樂迷最上乘的視覺美感，輯組成一系列獨有的紫色回憶存世。

從展現才華，適切服務巿場，到自我完成的表露與掙扎，Danny帶予那個美好年代一個豐碩的回憶庫，而一位像他離開已30年的歌手，可以怎樣連接當下社會，衝擊新一代文化，縱使在35歲盛年之際提早離場，但他所留下的潮流文化訊息，毋容置疑仍是含金量高的，充滿各樣符號與想像，足讓我們繼續披清風，默默去衝。