尹光《Dear Myself》：從光B到WAN K，說好廟街與香港文化故事

夜繽紛「銳不可擋」，據說勢態快將淹至廟街，後續如何，有待觀望，但惹起我浮想連篇，不說那些年帶過多少外國朋友遊廟街，買牛仔褲或者找尋隱世裝裱師傅，最近重看1996年《星期二檔案》李燕萍（1923-1999）的訪問，一首《哥仔靚》唱到街知巷聞的萍姐，「靚得妙」又鬼馬風趣，出演過《73》、《烈火青春》與《打工皇帝》等，又開過唱片公司，學生時期行廟街經過，會見到萍姐看舖賣cassette 帶，為了生活，出盡八寶，萍姐是那個年代的廟街印記。

然後，就是尹光《Dear Myself》，暮年豁達，貼地感人，引來無數樂器爭相cover，因AI尹光再度竄紅的「光B」，乘勢再開show，也在MV中化身WAN K.與自己對唱，取景的大舞台，也是好姊妹20年前擺結婚酒的地方，充滿美麗回憶。

說起尹光，本身也是傳奇，與早前鯉魚翻身凱旋訪港的關繼威不同，他同樣來自越南，原名呂鍚楊，小時候家境富裕，家族在越南開戲院，尹光後來有個同喚「嘉誠」的兒子，呼應了命運的混望與播弄。他以逃兵身份偷渡來港後一直紥根於此。那些年的廟街，從街頭走到街尾，不是播朱咪咪，便是尹光的歌和口水歌（現流行說法：cover），也有巿井鹹濕歌，被稱「廟街歌王」。

這一切發生前，其實是從1973年與鍾叮噹合唱《天涯客》一曲打響名堂開始，再登上荔園及啟德遊樂場歌台，尹光在香港的歌唱事業，走到2023年，剛好50年。以風格來說，除了初期被評與鄭君綿相似，但光B積極求變，不斷與不同的新一輩音樂人合作，很早便加入hip-hop，與諷刺時弊的歌詞，如《十四座》、《的士生涯》等，替小巿民舒屈，千禧年左右的《少理阿爸》更講出濫藥問題，與親子問題，還有《Mr One》、《潮神》，雅俗開始共賞，過癮但不覺「夾硬」、「突兀」，順應潮流之餘，帶來驚喜，逐漸形成一股獨特本土文化，來到《Dear Myself》，渾然天成。

官方機構宣傳什麼也好，或許應該多找尹光，社會多些創意與幽默，萬事大吉，cheap唔cheap又如何，即便演化成情懷，無非在說，前輩閱歷多，如同許多港人，骨子裏有種靭性，一曲唱罷，霎眼是微秋，回首來時路，擁抱自己，暮年知命豁達。住在這個城市的人，經歷過時代洗禮，向樂天歡懷的前輩借鏡，休言萬般皆是命，轉轉心情人又照舊，安命隨緣又何妨。





