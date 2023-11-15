愛馬仕夢幻體驗登陸 西九藝術公園，於「飛馬行空」中，欣賞七段輕盈生活的想像

從傳媒退下火線以來，白日之下，投進輔導與精神健康的世界，轉個角度，繼續觀察大眾消費心態行為，深感實在毋用誰帶風向，也不論經濟世態如何，品牌各自努力經營，加上各類巿場情緒推波助瀾之下，依舊熾烈，若跟誰談起BKC，飲茶洗頭隔離那位都會搭上嘴。認識某位外國後生女，早前在持續「配貨」（官方對此一直沒明文指引的潛規則）後終替自己及男友購得心儀包包，恭喜之餘，也對高端消費行為肅然起敬。

看罷上文，不明就裏，甚至對BKC摸不著頭腦，不認識Jane Birkin、Grace Kelly這些繆斯女神，某個程度上，應該恭喜閣下，也可以到此為止，繼續如常生活，因為你對「愛馬仕」三個字具有非一般免疫力，情況就如我十多年前被某某偷去一本當時上司送贈的Hermès粉藍色駝鳥皮notebook，只感莫名其妙，後來知悉它的過人魅力，到現在每次想起，餘悸猶在。

話說回來，繼巴黎、東京和台北的巡迴演出後，上周有機會在西九藝術公園一個巨型藍色盒子裏，欣賞到愛馬仕別開新面的「飛馬行空」（On The Wings Of Hermès），透過七個現場短劇，述說七隻小馬展開「天馬行空」的歷奇旅程，示範各式對「輕盈」（légèreté）的詩意想像與描摹，詮釋品牌開創各式不只包包還有時裝家品的天馬行空匠人精神。

置身盒子裏，是否顛覆想像仍屬其次，讓人愉悅感動的是這個由比利時導演 Jaco Van Dormael 和編舞家Michèle Anne De Mey 聯手創作的劇場，七幅插畫與相應故事逐一出現，包括迷你馬戲團、由愛馬仕Kelly手袋合唱的幽默歌劇、相牽結盟的手套的夢飛行，與一對以舞傳情的戀人飛上蔚藍白雲天，配合Astragales 舞團的即場精準演出，在不同場景與理想世界中，散發法式調子，浪漫有餘。同場觀眾也成為「表演」一部分，個別觀眾在轉場之際也如馬奔騰，看著包包會唱歌便莞爾發笑，也有女士們相約一起帶包包來打卡，直視自己的愛與慾，在黑暗中放大所有官感，發人深省。本劇場至22日免費公演，有興趣可上官方網站上預約感受一番。

做牛做馬，或重如泰山，或輕於鴻毛，對愛馬仕來說，似乎在可見未來，仍是瞄準「求之不得」的unbearable lightness of being… able not to own。回到劇場外的現實世界，收不收到「阿SA」的call也好，知否Hermès是從馬具起家也好，心忖幾許曾經擁有的輕盈，水月鏡花過眼雲煙。七個故事之間，猶如Bergman的第七封印，時刻試煉這些生命中不能承受的輕，敦促營營役役的我們，思考一場生命與慾望之間的對決，放下銀兩，或慾望，都可以身輕如燕。