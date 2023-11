愛馬仕夢幻體驗登陸 西九藝術公園，於「飛馬行空」中，欣賞七段輕盈生活的想像

從傳媒退下火線以來,白日之下,投進輔導與精神健康的世界,轉個角度,繼續觀察大眾消費心態行為,深感實在毋用誰帶風向,也不論經濟世態如何,品牌各自努力經營,加上各類巿場情緒推波助瀾之下,依舊熾烈,若跟誰談起BKC,飲茶洗頭隔離那位都會搭上嘴。認識某位外國後生女,早前在持續「配貨」(官方對此一直沒明文指引的潛規則)後終替自己及男友購得心儀包包,恭喜之餘,也對高端消費行為肅然起敬。

看罷上文,不明就裏,甚至對BKC摸不著頭腦,不認識Jane Birkin、Grace Kelly這些繆斯女神,某個程度上,應該恭喜閣下,也可以到此為止,繼續如常生活,因為你對「愛馬仕」三個字具有非一般免疫力,情況就如我十多年前被某某偷去一本當時上司送贈的Hermès粉藍色駝鳥皮notebook,只感莫名其妙,後來知悉它的過人魅力,到現在每次想起,餘悸猶在。

話說回來,繼巴黎、東京和台北的巡迴演出後,上周有機會在西九藝術公園一個巨型藍色盒子裏,欣賞到愛馬仕別開新面的「飛馬行空」(On The Wings Of Hermès),透過七個現場短劇,述說七隻小馬展開「天馬行空」的歷奇旅程,示範各式對「輕盈」(légèreté)的詩意想像與描摹,詮釋品牌開創各式不只包包還有時裝家品的天馬行空匠人精神。

置身盒子裏,是否顛覆想像仍屬其次,讓人愉悅感動的是這個由比利時導演 Jaco Van Dormael 和編舞家Michèle Anne De Mey 聯手創作的劇場,七幅插畫與相應故事逐一出現,包括迷你馬戲團、由愛馬仕Kelly手袋合唱的幽默歌劇、相牽結盟的手套的夢飛行,與一對以舞傳情的戀人飛上蔚藍白雲天,配合Astragales 舞團的即場精準演出,在不同場景與理想世界中,散發法式調子,浪漫有餘。同場觀眾也成為「表演」一部分,個別觀眾在轉場之際也如馬奔騰,看著包包會唱歌便莞爾發笑,也有女士們相約一起帶包包來打卡,直視自己的愛與慾,在黑暗中放大所有官感,發人深省。本劇場至22日免費公演,有興趣可上官方網站上預約感受一番。

做牛做馬,或重如泰山,或輕於鴻毛,對愛馬仕來說,似乎在可見未來,仍是瞄準「求之不得」的unbearable lightness of being… able not to own。回到劇場外的現實世界,收不收到「阿SA」的call也好,知否Hermès是從馬具起家也好,心忖幾許曾經擁有的輕盈,水月鏡花過眼雲煙。七個故事之間,猶如Bergman的第七封印,時刻試煉這些生命中不能承受的輕,敦促營營役役的我們,思考一場生命與慾望之間的對決,放下銀兩,或慾望,都可以身輕如燕。