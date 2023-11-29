梅艷芳逝世廿載： 回首樂壇貢獻，細數香港女兒對當代的意義

梅艷芳逝世20周年在即，為記念曾經遇上，自兩年前一套票房報捷連連報捷的傳記電影《梅艷芳》開始，到今年年中首屆「香港流行文化節」開鑼，以「芳華再續」為軸，選映張國榮、梅艷芳的電影，及至10月旺角MOKO「傳承•永恆傳奇#梅艷芳」多媒體紀念展覽，同場舉行「梅艷芳電影節」、「梅艷芳座談會」，一浪接一浪的活動，相信到12月下旬文化博物館「絕代芳華」展覽，大家還是「芳」興未艾，將繼續緬懷這位香港女兒的卓越成就。雖然據悉官方並沒準備像10周年那般舉辦紀念演唱會，但坊間一眾梅迷及後梅迷，20年來不絕投入各式紀念活動，近日便有資深歌迷珍藏視像資料出土，上，趁機找來後梅迷舒詠晨（筆名），亦即是近年有心有力把IG @anita.mui_ 辦得有聲有色有勢的版主，不少人被其情真意切、透析度高的網文記載與分析感動，那就不妨找她來討論「梅艷芳」這三個字在緬懷以外的當代意義。

A：每年11-12月都要revisit一次Classic Moment，至今仍記得看首場她唱《不信愛有罪》，狀態不佳，當下心酸心痛心也沉了下去。DVD最後發行竟然輯錄了這段讓人不忍卒睹的演出，你認為唱片公司此舉有甚麼深意？

舒：我不知道唱片公司當年為何會收錄《不信愛有罪》，它獲編排的位置也耐人尋味，不是放在她個人演出部分的 DVD，反而是收錄在和嘉賓合唱的另一張 DVD 裏頭。據我所知，這首歌當年只唱了首場，不知是因為效果不佳還是甚麼因由，之後七場都沒有再唱過。記得曾經有一次電台訪問，她說當年錄音的版本自己不太滿意，或許是想在最後一次演唱會把這首歌唱一遍好的吧。我猜大概是唱片公司希望發行一個完整的紀錄為梅艷芳作最後致敬，所以即使演繹未盡如人意，都特意收錄，而礙於狀態明顯有別，就放在第二張影碟裏。雖然她狀態欠佳，但以其對比其他歌曲的優秀演繹，更凸顯她受病患折磨下仍能越戰越勇的超人意志和穩如泰山的功架。

兩張影碟內曲目的編排有如和梅艷芳 2002 年慶祝入行二十週年的《極夢幻演唱會》呼應。《極夢幻演唱會》的意念是一場夢，而 2003 年的絕唱以《夢裏共醉》開場，或許就是延續未完的夢吧。《不信愛有罪》如像把觀眾狠狠帶回現實，跟梅艷芳在舞台上最後一首安歌《珍惜再會時》，是影碟最後的兩首歌，夢終究要醒了。

A：梅艷芳歌都能「口到拿來」——小調、老歌、快歌、慢歌、rock ballad、hip hop、電音、慵懶、tango……除了歷練、悟性、天份、勤奮外，還有甚麼原因？

舒：說來可能有點悲哀，我猜是糊口養家的必要。梅艷芳四五歲已經要賣唱為生，賺多少歌酬、觀眾喜不喜歡她、老闆要不要下次再邀請她演出，都看她有多少看家本領。要是觀眾點唱某些受歡迎的歌曲，她不懂得唱，就會給「踩台」，就失去一次賺錢的機會了。她在一個叫《七八話當年》的電視訪談中講過小時候賣唱的種種難題，其中一個是比自己名氣大的歌星能優先選擇當晚獻唱的曲目，要是選了她準備好的歌，她就不能唱，要即場換另一首。大概是因為不得不克服這些難關，她必須懂得唱很多很多歌曲，不同類型的也要懂得唱，還要學得快，也需要靈活應變，不論狀態不論曲風，她都要「口到拿來」，久而久之就練成了能「百變」的演唱能力。

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