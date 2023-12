迎接新一年之際，勿忘昔日美好！俯拾文化寶藏、學習珍惜

家傳戶曉的名人、明星和藝人,承載著大眾心聲期望與回憶,他們的離逝,不免帶來迴響,例如顧家煇、李玟與黎淑賢,他們的音樂、幕前演出襯托我們在成長中某個章節,以及提醒大眾關注精神健康;周海媚的猝逝固然讓人惋惜,而甘草演員溫裕紅,雖然飾演的大多是小角色,但始終對當演員這角色不離不棄,故贏得敬重——亦因為失去,所以懂得。適逢上周聽罷陳健安《Life After Life》,還有林憶蓮「歸零」CD版再現,加上盧冠廷《Together As One》的老練持重豁達,莫不提示生命的進程與醒覺,及時惜取那些精靈,在痛苦中提煉覺知。

一年將盡,「香港寶藏」又是時候盤點大清貨,聽冰姐早前提起 Celine Dion “So It’s Christmas”,一句”what have you done?”,除了想起2023十大潮語如「五百年一遇」等,或每年說了計劃了但未及實踐的new year resolution外,甚至應對各樣新騙局,每人想必勾起不少追思與感慨,包括香港這城市種種正在消亡的人和事,就趁歲末總結說一下,畢竟我的輔導工作一部分是與client同行面對並處理這些sense of loss,需要被聆聽理解,更需要從中適時適度尋找轉化的契機與力量。