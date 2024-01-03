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03/01/2024

JCCAC十五週年展「我在！」：從山寨廠到藝術城寨，以藝術連結生活的存證

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  • Alex Lai

    Alex Lai

    前半生為傳媒人，曾於多本中外雜誌刊物供職，近十年涉足水墨文化推廣、策展與輔導治療，唯難改囤積居奇習慣，斷捨離持續學習中，藉此琢磨「收」與「藏」的深意。

     

    IG: @alexsklai

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    逢周三更新

　　半夜腳遊走在藝術圈十多年，見證著不少發展、興衰，夾雜著各種光怪陸離，這個有緣碰面再談。可幸是，更多是對藝術純粹的堅持——除了久遠的牛棚及火炭artist工作室開放時代，還有石硤尾JCCAC開天闢地式引進「藝術就在生活不遠處」的正解。那些年，隨舊友造訪蔡福記製作古琴；還有2008年初開時，訪問主掌的呂豐雅；一晃眼，JCCAC 經歷過疫情洗牌、一輪招租後，迎來15周年紀念，舉行展覽「我在！」繼續向公眾發出吶喊。

 

 

　　策展人梁兆基，選擇「我在！」跟我們打招呼，也藉此宣告，藝術家依然在生活，在創作，提煉作品內容質感，締造生活連結，何況有逾40位駐場artist分享「收成」，展出作品遍佈場內藝廊，以及各樓層的公共空間，相信觀眾必被其中跨樓層之大型壁畫吸引，還有張哲向Stan Lee致敬的「虛度光陰」（False Time）系列第二代 #1 Artwork Pay a tribute to Stan Lee，衝擊著我們，在踏進2024年之際，思考時間與堅持的意義及能量。

 

 

　　JCCAC 過百個單位及藝術家，不乏經常在畫廊看到的名字，例如陳家智的AI影像、Phoebe Hui的人面識別動態版畫、鄭哈雷拼貼收集回來的電話卡混合媒介作品《選美比賽》、吳燕琳描繪工人與雜草的《Light rail, Overgrown weeds》、黃紹全記錄「短暫」的《繁花》雕塑，非王家衞版本電視劇，卻有更深的探索勾尋；劉菁兒的《腦祭司》，徘徊在物質、神經、意識、記憶之間，配合Rebecca Hon 漂流獅子山，連繫香港人事、物象不同狀態的記憶，蘊釀各種緩衝力量，既建構也記錄「我在」的流動氛圍氣息。

 

 

　　展覽至1月14日，附設不同活動，包括展覽導賞、藝術示範、講座、現場表演、藝術工作坊、電影放映及工作室參觀。屈指一算，藝術類型涵蓋各種繪畫、藝術裝置、音樂及舞蹈、陶藝、金工、雕刻、動畫及新媒體藝術等，提供不同觀賞體驗予不同程度的藝術愛好者，就算不諳藝術者，可透過週末舉辦的公眾導賞團一窺究竟。

 

 

　　從山寨廠（即上世紀六、七十年代本土家庭式輕工業）集中地的「石硤尾工廠大廈」，變身藝術城寨的JCCAC，藉著多元化，對外開放，打開藝壇新局面，到15年後的今天，它經歷過不少藝術（與營商）洪流沖刷，未必常會出現在大眾視線前，但它獨特而安靜的存在，對專注創作，連結生活，繼續造就讓人關注的幽谷。

 

 

下一頁，有更多展品

 

 

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