展覽「媽姐 Daughters of Canton Delta」：咀嚼僱傭歷史中的故事與堅忍，勾起湮遠記憶

見過先母的親戚好友，都會記得她在吃那方面甚講究。無他，她七、八歲在鄉間便要煮飯給一家人和下田工人們吃；投身戰後社會做事後曾隨同住的一班退休順德媽姐們學做菜——對，就是媽姐這「族群」，即所謂「白衫黑褲大鬆辮」的人物，在上一代「傳誦」甚廣，記得自己小時候也被「媽姐」短暫照顧過；後來到電影如《自梳》、《桃姐》等掀起過一陣熱潮，以不同角度記錄媽姐的生涯。最近UChicago香港校舍舉辦「媽姐 Daughters of Canton Delta」展覽，與Arts For Good Foundation合作，相信也會勾起不少香港人湮遠記憶。

媽姐又稱 「馬姐」，多來自廣東順德，也有廣東其他地區的的女傭，源於30年代順德絲綢業漸次式微，「自梳女」為了維持生計，陸續轉至香港、澳門、新加坡、馬來亞等地當女傭，衍生出「媽姐」、「馬姐」、「阿馬」、「姑婆」等稱喟，散落、滲進這些城巿的生活歷史中。

她們之間，部分會結義成為「金蘭姊妹」，共同湊錢購入「姑婆屋」，待退休時入住，像文首先母經歷過的，然後她們會互相承繼資產。另一些選擇單身，像參與是次展覽的Kurt Tong（唐景峰），透過創作回溯在他家打工37年的顏姐，從八張個人照開始，搜索他家中逐漸被接納還得見容貌的家庭照，到退休後獨居觀塘，儉樸的生活習慣，多年寄錢回鄉予親人建屋、開廠做生意，透過攝影藝術處理，闡述人文關懷與經濟鏈的延伸擴展。

媽姐多通過自梳儀式，梳紮一條大鬆辮，代表「終身不嫁」的承諾，一般身穿白色大襟衫，黑膠綢吊腳褲，在許多舊照片也會見到其踪影。戰後提倡男女平權，自梳習俗逐漸消失，家僕或家奴制度也被反對，一些媽姐因此回鄉告老。留下來的，承習香港一句老話「留食不留住」，繼續刻苦耐勞，省吃儉用，積存工錢，打自退休時獨資，或湊錢與金蘭姊妹買樓合住養老。

先輩曾分享，上世紀香港賣樓花分期付款，特別吸引媽姐們，可惜有一棟「爛尾」大廈，害得媽姐們畢生積蓄被蒸發；也有50、60年代從商居港外籍家庭多僱用媽姐為工人，當中有些媽姐因「老板」後來約滿離港被遺棄，這些昔日社會流動面貌，現代繼續具備多樣人文解讀性。

忠誠盡責，廚藝了得——媽姐靠一雙手，終身或大半生替「侍主」料理家頭世務，長年累月的辛勤勞動，遭幸運之神眷顧的媽姐，每每與僱主一家結下情誼，退休後更獲得照顧，記錄香港情義兩全的紛雜時代，還有透過展覽陳述的點點滴滴，讓人感受媽姐的刻苦、沉靜——女人真偉大。

媽姐 Daughters of Canton Delta

展期：現在至2024年3月31日

地址：香港薄扶林域多利道168號 UChicago 香港校舍