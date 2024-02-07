淺談香港龍脈論：從香港山脈走勢，看龍的踪跡！

送兔迎龍，又添新歲，各項運程預測出籠，配合一眾師傅，各出奇謀，小則指導如何洗邋遢、過好年三十晚（曆法上接下來五年也沒有年三十）、攝太歲、擺妥家居風水陣、跨區行新年大運；大則指點步入九運，如何面對翻天覆地式範式轉移，在社會大環境下，順應天命，安身立春，若有鴻鵠之志，不妨始於新歲。

十二生肖中，龍佔首位，卻其實是脫胎自遠古祖宗想像的瑞獸。中國神話中，龍長有兔眼、鹿角、牛嘴、駝頭、蜃腹、虎掌、鷹爪、魚鱗、蛇身，集合九種動物特徵而成，更是帝王象徵，常被奉稱真龍天子；而中國人，也就有了「龍的傳人」之名。

香港素有福地之稱，唯龍脈之說，由來已久，就趁龍年，好好探究一下。從地理上看，香港位處廣東之南，亦即南幹山脈的盡龍結穴之處，同時是珠江三角洲畔，環海水流源源不絕滙聚海港，加上山脈環抱，彈丸之地，山水匯合，頓成非凡東方之珠。

所謂香港龍脈，延綿不斷，據說香港山脈源自廣東五嶺中的大庾嶺，沿東走向成九連山，崛起蓮花山脈，再往西南方伸展到惠陽，抵深圳寶安縣聳起梧桐山，成為香港的「來龍」。至於「九龍」之名，堪輿家說因九龍北部有九條山脈薈萃，可惜至今仍缺乏鮮明證據，最早亦只有明朝《新安縣志》提及九龍村，而九龍是否取名於九龍村則尚待考證。

然而，香港龍脈各山頭的「走勢」，眾說紛紜，其中備受爭議，多是九龍山脈的「龍踪跡」，都在研究，龍脈如何經過維多利亞港，疾走到香港島？

聽過幾種論述，略說一下，望拋磚引玉——龍脈由尖沙咀直接過扯旗山；龍脈從葵涌過昂船洲，渡海至青洲、魔星嶺再到扯旗山；龍脈在大角咀過龍至昂船洲，渡海至石塘咀而「上龍」到扯旗山；龍脈從油塘魔鬼山潛經鯉魚門港，從山崗經柴灣坳，直行至柏架山與扯旗山；甚至有「雙龍過海」之說——「正龍」從尖沙咀過海到扯旗山，「護龍」則從大角咀走到昂船洲，再過海至石塘咀，直上扯旗山。

引伸出來的故事，紛紛揚揚，其中七、八十年代曾一度流行「太平山石龜陸沉」的故事，口耳相傳扯旗山有一石龜，年復一年爬往山上，到登頂時，龍脈醒覺，香港就會陸沉，石龜就回歸大海，聽來令人悚然；網上討論區也有傳大嶼山鳳凰嶺上的心經簡林，位於鳳凰山龍脈的咽喉處，促成一個奇妙風水局，繪形繪色；還有各式尅制龍脈氣息的蛇形建設，不免讓人作出種種臆測。

「石龜」

以上所述，還需打開地圖，另加一點想像力，還原龍脈「真象」，但至今既然沒有統一說法，或純然是地質學上的變動，龍脈仍是urban legend，而風水之說，雖非精密科學，易陷迷信，目為妙趣，或拜年談資，也無不可；坊間更不時有尋龍之說，當中傳說宋王臺原本座落的聖山，被填平成為啟德濱，締造日後機場航運帶動經濟，促進香港繁榮並成亞洲四小龍之龍脈，真箇信不信由你。