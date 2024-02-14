香港藝術館「放懷天地──翟仕堯書法展」：從字到畫，沾染新年吉祥福氣

雖已踏入龍年，但在社交媒體上，仍見大家在寫在貼揮春，上周歲末街頭巷尾，書法家揮毫寫揮春，充滿人味溫度，興致到，不乏送贈親友，或請來書法老師陳鑫發伯伯的手寫揮春。陳伯從過去灣仔鵝頸橋到今年北角快閃店，繼續為買少見少的新年氣氛添喜慶；還有「賣字」於Wyndham Social以「太平風物詩」為題的展覽，透過60件作品與觀者溝通，討論太平之義，亦祈願太平，字字斟酌，可謂各適其式。

從來，書法這種藝術形式，一路走來，自我流露展示，如藝人獻技也好，替商業品牌娛賓也好，作為social climber的技倆及出路，良莠不齊，蔚然成風；另一派書法家，則繫於個人修練，隱伏潛藏，專注師古，努力臨碑臨帖，奉為玉律，值得我們學習。

書法歷史悠長，從殷商時期的甲骨文到現在，因應字體的美學與使用，發展出各種不同的風格，包括篆書、隸書、草書、行書與楷書五種書體，每種書體學問都在骨節眼上，窮畢生亦未必能洞悉毫巔，而從歷史演變角度來看，一些朝代造就某書體興盛，例如商朝唯篆書獨尊；隸書在秦漢時迅速發展到極致；到明末清初，篆書與隸書復興，書法家套用兩者線修趣味，跟楷書、行書結合，成為「碑學」；20及當下21世紀，書法家繼續博古開新，探索萬千宗派變化。

香港藝術館上回書法展覽 《漢字城韻──書法中的詩舞畫樂》展出一年後，換上記念著名香港本土書法家翟仕堯（1935–2009）的「放懷天地──翟仕堯書法展」，85組中國書法及繪畫作品由其夫人翟黃新蘭及子女捐贈，並以四種視角策展，從傳統傳承、放懷人生到迎接新時代創作，參詳書體與筆觸的「起、行、收」，更延伸到繪畫上，「書畫同源」意涵甚豐。

翟仕堯號周溪逸士，生於廣東東莞，1948年來港定居，展覽中作品琳瑯滿目，書體研究既廣且深，不難看見，翟氏矢志破除書體工整刻板的規範，其筆觸流暢，甚具古風，又能寫出一份樸拙，或者源於他勤於在慕古的根柢上創新——「有新意境，要求創新，但若缺乏最基礎的知識和基本功是欲速不達的。」話中有話。

「放懷天地──翟仕堯書法展」

日期：即日起至7月3日

地點：香港藝術館2樓香港藝術廳 | 九龍尖沙咀梳士巴利道10號