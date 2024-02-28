香港藝術節《無題14公里》：從阿拉伯藝術的萬花筒中，探討西方主流價值的霸權

第52屆香港藝術節上周開鑼，對我來說，算是久違了，早些年吸引我的節目，向來是爵士或世界音樂，例如古巴Buena Vista Social Club、赤腳歌后Cesária Évora（1941-2011）、Ute Lemper、Dee Dee Bridgewater，或一些戲劇（如前年《我們很快樂》）跟芭蕾舞劇，演出印象至今猶深，節目 curation 跟新視野藝術節不同，購票進場，直至上周「聚焦當代阿拉伯」系列：《無題14公里》 ，在台上融會視覺藝術與表演藝術，現場體驗衝擊我與友儕的腦電波，在香港對藝術早習以商業角度觀之的情境，可謂如雷擊頂，耳目一新。

談論阿拉伯，近一點，有Netflix《暴君手冊》的侯賽因，讓人望而生畏，或《Dune》1 & 2的沙漠畫面加未來部族想像；但談其藝術，常人丈八金剛，稍為沾上公眾視線的，早於18-19世紀，法國巴黎便出現過往阿拉伯國家考古、探險、搞學術，甚至「寫生」的熱潮。此外，近年或者輪到利比亞作家兼畫家 Ali Omar Ermes （1945-2021），他的當代作品別具辨識度，一系列以阿拉伯字母及世界名著為的畫作，畫面中央為大字母或一個字詞配上名著的摘錄，綴以斑斕絢麗的背景，exotic與classic兼而有之，難怪拍賣巿場（嗯，又是用商營角度看）一向有價有巿。

還是搞不明白？那麼嘗試說久遠一點。舉例說，Zellige這種馬賽克圖案鑲嵌裝飾，是阿拉伯（伊斯蘭）藝術的特徵，而伊斯蘭注重鑲嵌，因為伊斯蘭教絕對「一神論」教義，即阿拉真神，並由伊德里斯王朝與馬林王朝發揚光大——前者創造了四合院建築藝術，後者則將Zellige發揮極致，所以，時至今日，這種藝術風格在摩洛哥仍然觸目皆是。

談這個，跟《無題14公里》有沒有關係？有，可以，若然我們欲追溯傳統本源；沒有，只看當下，也無不可。這個演出於2022年首度問世，14公里代表著北非跟歐洲大陸的距離，「一水隔天涯」，是許多移民或政治難民的邊界，記錄著許多後殖民的變迭，不知相會在何時；而摩洛哥藝術家尤那斯．雅班（Youness Atbane）帶領團隊構建了一座「北非中東當代藝術幻想博物館」，將舞台化爲博物館，透過博物館總監、策展人、當代藝術家與一名虛構的12世紀詩人之間妙語連珠的對話，辯論文化、話語權、身份認同與藝術等複雜議題，詞鋒銳利，從而探討「當代阿拉伯身份」。

在以巴衝突膠著、中東局勢時刻生變的當下，「當代阿拉伯身份」究竟如何定義，當中，真神在哪？甚至乎，藝術的真正神髓又該在哪裏找？供難民保暖的錫紙衣套上藝術裝置符號、怪異肢體舞、煞有介事的藝術（偽述）研討會，以「純粹」創作角度看，放諸今天，何其慶幸在香港看到這個演出，所謂裝置，場內場外，荒謬盡處，愈發惹笑，亦格外引人好奇。