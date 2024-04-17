中大文物館展覽《潤物有聲》：探索文物與我們的故事，從考古考現拉近展品與生活距離

時而會踏進1971年創館的中文大學文物館，相較於其他博物館或美術館，中大學文物館地點雖然偏離巿區，但校園環境清幽，多年前參與古琴收藏音樂會——滿館空愴、澄澈、情蘊柔轉的琴音和氣韻，仿佛時而盤坐古剎禪修，時而泛舟湖上悲秋風；又或者，念念不忘在2020年《香港印象》展覽看畫家一系列《香港寫生冊》，包括黄般若筆下的八仙嶺，參悟他寫過：「香港的美，是數不盡的。」

之所以，當中大文物館推出Time Travel，即「時光藝遊舊香港」網上臥遊 （https://bit.ly/2EfjDlQ⁣），連接古今風景，尤其早幾年正值疫情封關時，當下賦予旅遊新意義，從景入心，讓心眼看得更開闊。

文物館這半年舉行的《潤物有聲：文物與我們的故事》特別展覽，悉數展出共60件珍貴館藏，以慶祝中大創校60周年。這些文物，有甲骨、玉器、金器、紫砂、琺瑯、漆器、書畫、竹雕等，時間線則從商代到近現代，無論是官窯瓷器名品、廣東書畫代表作、香港書畫家，大概有某幾件對應到觀者的美感口味與藝術鑑賞能力。

館藏分「初心」、「發揚」和「開拓」三個單元展出，名品例如康熙青花萬壽瓶，近觀如有不少emoji放在一起，還可伺機考考眼力，找找「萬」字在哪裏，俗中帶雅趣；白玉蘭花紋盒（「嘉靖辛酉陸子剛製」款）精緻在細節裏；高劍父《雪裏殘荷》墨韻綿延，葉因泉《東方明珠圖》之前看過，如今再看，因時制宜，又略感不同。

串連著這些文物，除了關於它們中大文物館誕生的故事外，還可探索文物藏品與文物研究的關係，考量文物館的發展方向，以至期待及觀望新翼擴建計劃，貼合館方「考古考現」的策略，包括早前參加由中大校友兼作家趙曉彤帶領的「Don't bore 蘇東坡創意寫作工作坊」，從明朝尤求一幅《西園雅集》圖軸開始，重塑蘇軾的人生跌宕，領會《記游松風亭》乃「見攰就唞」，恃才不必傲物，而是寬人及己，更貼近心靈，細賞關於文物的故事，在這個當下，讓許多猶似蘇東坡仕途落寞，但文興未盡，大志未竟的香港人，添加創意，尋覓心靈歸宿。

美學來自生活歷練的沉澱，多於文物擺放的矯情裝飾設計與慕古情志。潤物細無聲，喚發一股隨意並愉悅的感覺，跨越時間邊界的操控，帶引我們體驗一種意到神傳的共鳴。中大文物館在結合傳統與現代，融會中西這層面上，繼續不竭提供更多聯想空間。

《潤物有聲：文物與我們的故事》

日期：至5月5日

時間：星期一至三、五、六 10am - 5pm | 星期日及公眾假期 1pm - 5 pm | 逢星期四休館

地點：香港中文大學文物館 展廳一