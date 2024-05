雅旺錄音室：見證香港流行樂壇巨星的聲情足跡，欣賞老舊美好的Analog音樂

早前有緣參加《香港老美》作者Simpson(黄慶雄)的VIP Tour,參觀這個建於1983年、被譽為「流行樂壇聖殿」的雅旺錄音室——這位長年租客神隱在九龍佐敦南京街中原電器趙氏家族益美大廈二樓,面積約三千平方呎,主要分Studio A 和Studio B,由美國著名聲學工程師Tom Hidley(現年92歲)設計,「Room in the box」式隔音、雙斜玻璃門「Sound Lock」、聲效調控,都隱藏在細節裏,包括那些木板、水松木、磚頭建材,配合不對稱的柚木牆身、天花,以避免聲學上的「漫反射」,在這裏錄歌聽歌,夠集中,包圍感暖和,非一般家庭hi fi膽機可比擬。

You May Also Like