電影《從今以後》：從年長女同志的故事，一探法律權益以外，家庭關係的人情冷暖

香港電影繼70年代新浪潮後，近年出現鮮浪潮，某些作品重燃寫實風格，如《淪落人》、《濁水漂流》、《白日之下》等，叫好叫座。這類電影不僅讓社會關注個別族群議題，也讓《叔叔》導演楊曜愷（Ray Yeung），在參與一場同志伴侶遺產權益講座後，開拍《從今以後》，在同志的議題上，鋪陳一個更值得大眾討論和深思的角度——「家」與我們的連繫與角力，比純粹標籤為同志電影，或以獵奇心態追看更有養分，令議題爭取更多熱度。

身邊的同志朋友，較幸運的一些，與其伴侶在海外註冊結婚後，一方猝逝，「未亡人」在遺產承辦權上尚有法律保障；另一些未及完婚，便告身故，相對缺乏保障之餘，更因未出櫃，在家族圈子中，儼如隱形，喪禮上身分尷尬，逼使傷痛加劇，教旁人惋惜。

不少同志電影聚焦出櫃掙扎，或純愛BL，但律師出身的楊曜愷心繫貼地法律問題，自2000年起接林奕華棒任香港同志影展協會主席，過去20多年引入不同的同志族群主題背景的電影，包括紀錄片，拓墾香港觀眾視野，其執導兩套英語電影《我愛斷背衫》（2006）與《封面有男天》（2015），圍繞同志圈裏處境，未引起本地廣泛關注，直至第三部長片《叔‧叔》，藉著暮年同志情與慾的描劃，備受多個享譽國際的電影節（如釜山國際電影節2019及柏林影展2020），以及專業電影組織推崇。

《從今以後》以一對廝守多年的女同志Pat與Angie為題材，開首的中秋飯群戲，對白、鏡頭調度與剪接精準，區嘉雯（Angie姨）與太保的眼神、肢體語言甚有戲味，雖帶舞台劇之味，但有簡煉生活感，也帶出人物親疏關係，讓觀眾明白甚至體諒各人處境，如何影響著後來看似欠缺同理心的舉措。息影30多年的李琳琳飾演Pat一角更是矚目，其實早前在Nicole Kidman《Expats》中演清潔嬸嬸已亮眼，讓我差點忘記，琳琳姐早年在電懋（後轉國泰）演出逾30套電影，包括《太太萬歲》（1968），或演出無線電視劇《民間傳奇》系列、《輪流轉》、《無雙譜》、《呂四娘》、《我本善良》等，還有主持《婦女新姿》（1986-1992）的歲月。

《從今以後》，真箇無憂無求？電影獲得柏林影展泰迪熊獎最佳劇情片，戲味凝淨濃厚，鏡頭剪接在零配樂下更顯深邃；戲外同志平權有時候像跳探戈，忽進忽退，社會看似漸趨開放，但電影提出關乎倫理人常的更深脈絡，表述語言、人際相處間的無知與殘酷，帶來的牽連，順應家庭關係的爬梳，人人不同，故事平淡，但當中若法理人情關懷兼備，讓存在被看見，已經足夠，彰顯電影的社會責任及力量。