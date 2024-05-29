澳洲悉尼尋找香港的足跡：從餐飲文化、公共運輸到藝術，滲透於生活各層面的香港文化

承上期，因事回澳洲小住一會，同時計劃未來退休生活，可能離開香港不算久，未有思鄉過度，但當投入悉尼生活文化，在北岸遠離唐人生活圈，身邊不時又出現種種香港符號，提醒我們擁有獨特的歷史與文化，甚麼時候回溯都是無可取代的瑰寶。

拿普通不過的唐人街來說，多個國0529 感情倦怠期：當愛變成習慣，甚至質疑自己還愛不愛他，這種關係該進還是該退？家城市的China Town，無論外貌與氣息，大多仍跟波蘭斯基1974年的《Chinatown》相距不遠。悉尼唐人街這些年來無復當年勇，疫情過後門堪羅雀，直至最近，據新聞報道指出，悉尼政府早前倡議斥資發展重建，讓人期待會有甚麼新特色。有趣是，剛在Barossa Valley試酒，加拿大籍團友告訴我，她早前下榻悉尼唐人街附近，很喜歡那邊一帶，還笑說比溫哥華唐人街熱鬧得多，讓我不禁詫異。

從來一雞死一雞鳴，悉尼親友告訴我，Burwood晉升成為近年崛起的新唐人街，正如Marrickville 代替Bankstown搶佔成為新越南區。某個晚上飯後驅車前往，食街果然熙來攘往，四周掛滿霓虹招牌，有茶餐廳裝潢充滿香港街頭巷尾特色，甚至把小巴設置其中，瞬間錯覺身在香港鬧巿。

香港人不缺創意與藝術，就像走訪悉尼雙年展，在White Bay Power Station看到香港Trevor Yeung（楊沛鏗）的「五盞燈」裝置作品，不同其在威尼斯雙年展的作品，配合《Ten Thousand Suns》展題，串連發電、新與舊、光明、環保，延續「后羿射日」的傳說，在楊氏較多見的植物生態及園藝以外，打開新的想像。

Sydney Bus Museum之前買入數輛香港昔日的「熱狗」巴士，不定期在悉尼不同社區路線載客行駛，例如今年農曆年期間，和最近的雙年展，引起香港巴士迷一陣騷動。但我更心繫黑膠，這次在Manly Beach某二手書店巧遇尋獲香港70年代樂隊Danny Diaz Trio的《The DDT Formula》(1973)——說起來，香港樂壇不得不感謝菲律賓音樂人，Danny Diaz三兄弟各有音樂天賦，Danny Diaz參加香港汽水廠舉辦的1963年業餘音樂才能比賽，摘下殿軍，後來興起樂隊潮流，組成Danny Diaz and The Checkmates，一曲《It's So Easy》成為早期熱門歌，到70年代成立Danny Diaz Trio，但廣東歌開始流行起來，讓這些英文樂隊，到現在大概已被很多人遺忘，但他們對樂壇流變的貢獻不容忽視。

數到印象深刻，算是參加悉尼具有百多年歷史的郵政總局（GPO）變身改建Fullerton酒店的保育導賞團。意式建築、英聯邦歷史，加新加坡品牌管理，跟香港同樣充滿混雜氣息。邊走邊也想起印象中，舊照片裏早已拆卸的中環郵政總局，並連結到其他保育及發展項目，平衡新與舊，迸發創意。而不致突兀，其實很考眼光與功夫，在尊重自己獨特歷史文化個性的大前題下，沒有變得假大空，與唯利是圖，善意提升老舊的美好，在這當下與可見將來，遺留海外的「精神文化遺產」，期望替香港帶來某種借鏡與啟示。