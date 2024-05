澳洲悉尼尋找香港的足跡：從餐飲文化、公共運輸到藝術，滲透於生活各層面的香港文化

Sydney Bus Museum之前買入數輛香港昔日的「熱狗」巴士,不定期在悉尼不同社區路線載客行駛,例如今年農曆年期間,和最近的雙年展,引起香港巴士迷一陣騷動。但我更心繫黑膠,這次在Manly Beach某二手書店巧遇尋獲香港70年代樂隊Danny Diaz Trio的《The DDT Formula》(1973)——說起來,香港樂壇不得不感謝菲律賓音樂人,Danny Diaz三兄弟各有音樂天賦,Danny Diaz參加香港汽水廠舉辦的1963年業餘音樂才能比賽,摘下殿軍,後來興起樂隊潮流,組成Danny Diaz and The Checkmates,一曲《It's So Easy》成為早期熱門歌,到70年代成立Danny Diaz Trio,但廣東歌開始流行起來,讓這些英文樂隊,到現在大概已被很多人遺忘,但他們對樂壇流變的貢獻不容忽視。

