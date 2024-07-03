三十而立 | 精英律師潘誦軒的成長之路：如何在轉變迅速的香港創造精神世界？

每次聽到「三十而立」，不免帶來某種人生規劃的提醒、勉勵，想當年彭秀慧爆紅的舞台劇《29+1》（2005-2018，九度重演），跟電影版（2017）同樣刻劃著都巿女性的自覺、壓力與反省。至於職場男性面對的處境卻鮮有提及，那不妨看看一位中環精英事務律師潘誦軒（Nicholas）的成長之路，如何創造精神世界自處於當下轉變愈趨迅速的香港。

心水清的讀者不難察覺，潘誦軒便是2016年書展跟前中大校長沈祖堯合著《筆遇》的少年作者。《筆遇》現在成為不少小學的必讀推介，最初成書卻來自一段奇遇——一位學者教授和一位少年學生在一次中學畢業典禮上相遇復相交相知，彼此分享生活感悟，更成了莫逆。

當天少年，喜歡聽Eason，也愛張國榮與陳百強，仍在攻讀悉尼大學法學士／國際關係文學士（雙學位），曾任香港傑出學生協會主席及英華書院領袖生長，並獲選為十大模範少年，比許多同齡人更早tick the boxes。大學畢業前獲幾間國際律師事務所的offer，實習期間擔任過不同業務崗位，疫情期間更排除萬難獲派紐約實習半年，2000至2023年期間先後宣誓成為澳洲（新南威爾士）、香港及美國（紐約）律師，然後正式成為事務律師，主責國際大集團私募基金，在24/7工時的高壓環境下，繼續保持健康平衡的心理質素，殊不簡單。

如今還剩半年，便登躍30歲之門，Nicholas 坦言只待它如數字，沒特別想太多，對八年前《筆遇》寫過種種，價值觀沒太大改變，但現在想執筆記下的已不多，一來不欲矯情，二來經歷過生死及蛻變，家庭仍很重要，工餘會盡量陪伴家人，抽空與他們出門旅行：「身邊高能量工作賺大錢朋友不少，但他們數月不能見家人，於我是不可能。」業界朋友不乏雄才擅辯的訴訟律師，都在打城中大case，Nicholas 卻選擇當上事務律師，實事實幹，不好大喜功，但會撥出時間參與Pro Bono（公益法援）工作，幫助難民及其他社會邊緣人士，積極回饋社會，繫於幼受庭訓的原因。

回首當天少年維特，怎會沒煩惱？Nicholas：「最初從香港移居澳洲坎培拉讀書的一年，蔣勳的《孤獨六講》幫我學習面對孤獨。」世事似水去無定，要麼爭世上浮名，要麼覓取世上深情，精英標籤與中環價值或許都只是幌子，30歲來臨前已達到很多目標，莊子《人間世》一句「乘物以遊心」才是Nicholas笑傲江湖的座右銘——只有順應自然，駕馭知識思想，深諳法則，才能夠體現精神自由和解放。固此在某個周末下午，我也順應著，點了一杯cold brew El Diamanté Anaerobic，善用 Nicholas 數個“billable hours”，以有涯迎無涯，去歷幾多滄桑，歸來仍是少年。