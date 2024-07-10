M+展覽《石漢瑞：化圖為語》| 回顧香港平面設計之父的特色設計，一探香港的核心美學

相對貝聿銘在建築界的「國際觸及性」，同期在M+展出的石漢瑞（Henry Steiner，1934-）《化圖為語》，對很多土生土長的香港人來說，處處都是回憶撼動位，若尚記得 HKDI（Hong Kong Design Institute）於 2021 年舉辦關於 石Sir 的展覽，如今三年後移師M+，策展更全面，彷彿帶著另一種圓滿與啟示。

年輕一輩未必知道石漢瑞，但 visual language 騙不了人，稍為駐足定睛，必有所得，尤其上兩三代香港人均曾受惠於這位被譽為香港平面設計之父的妙思。石Sir 這位猶太人生於奧地利，先移居美國，在耶魯大學隨著名平面設計師保羅 · 蘭德學習；後來於 1961 年遷居香港至今，與很多香港人同呼同吸，透過設計提升視覺美學，創造東西薈萃的生活。

《化圖為語》展品逾200件，分兩個部分，第一部分介紹石漢瑞的成長，以及在香港早年的經歷；第二部分則展出M+石漢瑞的檔案作品，透過它們，看看香港過去60年於製造業、貿易、金融、休閒和旅遊等各方面，如何蛻變為國際樞紐，展示活力之餘，也反映民生變化，例如海運大廈、充滿Space Age感覺的康樂大廈（現怡和大廈），還有滙豐銀行（及鈔票）、牛奶公司、香港電訊和香港置地等多間著名香港公司的標誌，還未計消費品、銀行及酒店等，不少都是出自石漢瑞的手筆，營造過香港一代的視覺特色，喚起不少回憶——你搬過厚甸甸的電話簿回家嗎？

有甚麼的客戶，就有甚麼設計師。觀乎近年不少令人捶胸的裝置，或沒誠意的設計堆砌，攀比嘩眾者多，協同並行者少，反觀石漢瑞，90歲仍在思考設計，鍾情運用概念和對比的高雅手法，混雜多種文化元素並置，開創一種嶄新悅目及具感染力的圖像傳意語言，既出人意表，也耐人尋味，引起廣泛受眾對他的設計產生共鳴。最重要是，設計師與客戶/受眾願意謹守一種向上流動的美善，實在值得新一代深思。

石漢瑞 ：化圖為語 Henry Steiner：The Art of Graphic Communication

日期： 15 Jun - 10 Nov 2024

地址： M+ West Kowloon