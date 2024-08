香港藝術館浮雲軒藏中國鼻煙壺捐贈展：珍巧僅足盈握的藝術，以小見大探千年工藝發展的縮影

每次看到鼻煙壺展覽都特別興奮,常琢磨如何入手收藏。兩年前,香港藝術中心有趟吳繼遠收藏水松石山房主人作品展,名《妙徑通幽》,我將之理解為著名 artist dealer turned collector and artist Hugh Moss 之水墨「怪奇物語」,探索 collector、dealer 與 artist 之間的文化身分異色,如何中為西用;再早一年,在 MOA(香港藝術館)聽 Hugh Moss 談他的鼻煙壺收藏,看 Phillips 賣他的畫,讀他的著作《The Art Of Understanding Art》,雖然未曾睹其鼻煙壺實物,也獲益良多。

