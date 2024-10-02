電影是歷史的濾鏡？回顧香港電影場景，探索歷史變遷

兩星期前，才撰文略介英國碧仙桃大學（University of Bristol）香港史研究中心舉行的《香港歷史日》，豈料其聯合總監畢可思（Robert Bickers）教授便鬧出「學術交流」風波。不過，話說回來，偶見兩種歷史學家，一種積極入世，善用歷史研究基礎撫今追昔，但若走向極端，則有機會誤用歷史說錯話；另一種嚴謹治學，但也有可能因過激，或不諳複雜人性，而跌進犬儒或象牙塔的學究——凡見這兩種均未免感可惜。所以，有時候，因應民間情緒蘊釀出來的研究組織，夥同傳播媒介，稍借東風，換個approach，更能一呼百應，此謂時勢造英雄也。

電影作為歷史濾鏡，或可粉飾太平，更可喚起湮遠記憶，早前便有「澳洲幫」朋友介紹我看知名華裔導演羅卓瑤90年代移民澳洲後首作《浮生》，讓我與好友追想當年移居澳洲後種種不謀而合的境況。電影當年獲得盧卡諾影展銀豹獎，雖以散落各地的移民家庭為軸，但以詼諧筆觸記文化衝突化之趣，替離散愁緒抹上輕盈的格調。當中離港前在茶餐廳的俯瞰畫面，如今再看，簡簡單單便意味著華洋交雜的落差。

這些電影中的地景回溯與比對，俯拾皆是，例如楊凡電影《美少年之戀》裏眾人留連的中環，尤以吳彥祖那個回首鏡頭，別具回眸之意；關錦鵬電影《胭脂扣》，陳十二少（張國榮飾演）居住的大宅，本身是位處元朗一座二級歷史建築、日久失修的西式大宅「娛苑」；西港城未變身前，是舊上環街市北座，於此取景的電影有《猛鬼出籠》、《艷鬼發狂》，可見當時街巿商販日常，活化後也有《龍在邊緣》與《江湖告急》；人稱「白屋」的前域多利道扣押中心，被列為三級歷史建築，曾被電影《色戒》用作易先生的秘密居所，也曾出現於《2046》作東方旅館，現已活化為芝加哥大學布思商學院香港校舍。

也如文首提及參與的「香港歷史日」，其中一節課題演說，便有香港大學比較文學系余麗文博士主講「歷史建築與電影」，提及方育平執導的首部電影《父子情》，取景於屋邨，片首拾級而上的畫面隱喻著世代交替的階級流動；同樣是屋邨，陳果《香港製造》利用屋邨走廊的景象，刻劃個人以至家庭及城巿蛻變的漫長與茫然；許鞍華《天水圍的日與夜》，讓角色融入整個天水圍，攝入鏡頭的建築設施，緊貼角色心理描寫，紛紛籠罩著低氣壓。

電影裏外，對照歷史某時某刻的場口，往往儼如拆卸在即坑口銀都片場，過眼即雲煙，但香港作為「夢工場」，現實與電影裏曾經過鏡的地景比對，landscape如今縱使截然不同，但認識歷史，「認」的一邊是「忍」。「忍」的上半是「刃」，下半是「心」。湊合上下來看，對認「真」的歷史探索，或許本來就要「以身心犯險」。