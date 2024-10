M+展覽「郭培：藝想天開」：從刺繡、西方建築、青花瓷中汲取靈感，一探融會中西文化的設計精髓！

大台最近有套時裝設計真人秀《剪裁魔法師》,十位參賽者從海選突圍,在準決賽各自以環保、中式主題為藝員模特兒設計兩組衣服,增奪最後五強,再以中性及晚裝設計主題,挑戰冠軍寶座——共五集節目不多,不時見證「less is more 」之妥協與對抗,功架多,想法多,但真正留下印象的風格鳳毛麟角,再次印證天時地利人和的重要性。

You May Also Like