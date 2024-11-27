萌發只是最後的那一下！走進「王公懿：作品展」，感受溫婉細膩自然景色

自從看過M+藏品中共7 件王公懿（1946-）的作品，便對這位藝術家名字留下印象，欣賞其作品有種靜默凝鍊出塵的感覺，數年前Asian Art Archive便曾找來尼泊爾藝術家 Tsherin Sherpa 與王公懿「對話」，談藝術與人生的「承古納新」，更想起早在2017年《湖光山色》及2019年《草葉集》展覽曾在中環律敦治行世界畫廊一睹王氏作品，當時她的水彩系列《溫莎藍》正蜚聲國際——印象中一幅《西湖》，將水彩渾染至宣紙上，淡化景物強烈的對比度，但仍描繪出大自然的複雜本質，融會她對抽象概念及佛教哲理的探索。

王氏作品涵蓋繪畫、水墨及版畫，在不同媒介素材之間反覆試煉，加強筆觸柔美與勁度。她於1980年肆業浙江美術學院（現稱中國美術學院）版畫系碩士，並憑木刻組畫《秋瑾》獲全國第二屆青年美展大獎，繼而開始執教鞭，擔任版畫系導師，後於1986年及1992年兩度赴法交流，期間重返母校繼續任教，直至2001年移居美國，並在俄勒岡州波特蘭開辦獨立創作室。留美至今20多年，一直透過畫作展示太平洋西北岸的自然風貌，一葉一草在她筆觸下，不因其用色鮮艷而注目，反讓人有乾淨利落之感，畫面割捨平衡，帶幾分輕鬆跳脫，往往營造出具有美感的視覺效果。

數年後，世界畫廊易名爍爍（來自創辦人 Fred Scholle），第四度舉行王公懿作品展，呈示2020至2024年的最新創作，包括目前仍在發表的《溫莎藍》系列，大部分柔和靜謐，表述王氏對大自然及生命的愉悅理想。遇上黑色線條狀似混亂卻富多層次的纏繞，反映大自然真實、人生及其內心無垠世界的蓄勢交錯，像她自撰文字——

「很多『明白』只是一下子，

你不知道它從哪兒來。

就好像初春時的樹枝一下子冒出了绿芽。

其實整個冬天，

它一直在聚集，

萌發只是最後的那一下。」

王公㦤 作品展 2020-2024

日期：11月14日至12月31日

地點：gdm 爍樂 (Galerie du Monde) | 中環都爹利街11號