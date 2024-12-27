隨香港紀實攝影師邱良、麥峰、黄勤帶的鏡頭，看光影交織的美感與香港悠悠歲月

在剛於上周末匆匆完結的《麥峰攝影展》裡，看到已故香港攝影師、專欄作者麥烽（1981-2009）鏡頭下1957年的上環電車路，連同其餘 19 幅麥烽在 40 至 80 年代拍攝的香港舊貌，包括舊郵政總局、聖佐治行等殖民地建築，還有中環嘉咸街露天街市與旺角街頭小販等生活，讓我再次想起「紀實攝影」的重要。

值得一提，「紀實攝影」往往是匆匆按下快門的動作，多憑藉攝影師的經驗及直覺出發，但照片最終會否示眾，則要考慮是對當事人（被拍攝者）有沒有壞影響，時間跨度或更需以十年計，這在近年牽涉道德層面的觀點，充滿討論空間。

正如數月前在大館藝術書展，繼續看見前新聞工作者、資深紀實攝影師黃勤帶，擺檔推銷其黑白相集《The Queen's（皇后旅館）》（2017）和《Diana Hong Kong 2014》（2023） —— 前者收錄他從1977-1997年前拍下的英屬香港光景；後者則是他在傘運期間手持玩具「膠機」Diana mini & flash於佔領區拍下的人和事 —— 同一片土地，兩個時空，兩個處境，頗堪細味。

年末收拾家裡書櫃，跌出一本邱良（1941-1997）攝影集，題為《香港故事1960s-1970s》。手上的是1999年版，絕版多年，翻開瞥見一幅幅珍貴非常的香江舊照，真箇感謝邱良這位已故的香港攝影師，畢生用鏡頭記錄平民生活日常百態，更對照他父親多幀40年代拍攝的照片，跟隨他的足跡再拍一次，饒富意義，直至臨終仍在沖曬菲林，《百變香港》攝影全集的出版遂成為未了願，但讓不少讀者與攝影發燒友毋忘他構圖與光影交織的美感。

香港曾經是這樣的——聖誕又至，歲末結算，這個城市走過的足跡，沖刷了多少？留下了多少？麥峰、黄勤帶、邱良這些攝影師的鏡頭下、你我在 ig story 捕捉過的光影情景，無論黑白抑或彩色，過去一年又曾經訴說過甚麼樣的一個香港故事？

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