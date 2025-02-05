告別新光戲院在即：《莎士對比亞》、《粵劇特朗普》、《金玉觀世音》，記念也記載粵劇以外的多元文化

初三赤口與友共聚，百無禁忌，哪壺不提提那壺，談起經典的《大迷信》（1992），友人誤以為霑叔（黄霑）有份「演出」，我指正那是《大鹹濕》才對，眾人霎時笑不攏嘴，正合春慶。說起《大迷信》，因為監製李居明，仍然活躍術數界，也是北角新光戲院的「白武士」，在2011年出手高價頂租，並成立「盛世天戲劇團」，振興戲曲，積極推動粵劇文化。只是屹立英皇道逾半世紀的新光售予Island EEC教會，將於3月3日的告別戲落幕後便熄燈，正式步入歷史。

曾有好幾年在北角、鰂魚涌返工，總會路過曾被時代雜誌TIME在2009年評選為「遊客不可錯過的亞洲體驗」第七位的新光，替母親找找粵曲唱片，也看看大堂天花板上，那108盞比喻「108種煩惱」的波波燈，化解那時候工作某些不順遂的煩與戾，早前戲院開放予導賞團，重遊舊地不無感慨；記得在這裏也看過有點cult、由志雲大師與葉童演出的《莎士對比亞》話劇，及梅媽釋出版權播映梅姐99年拉斯維加斯演唱會，還有不時播映經典影片（如李居明小時候在這裏看過的《亂世佳人》）、藝術電影，與舉行音樂會（Hip Hop！），卻跟粵劇搭不上關係，不過這也是新光的多元化文化特色。

說回粵劇，近年最潮莫過於《粵劇特朗普》，這套被比為神劇的「時事處境劇」，因時應候補添新元素重演又重演，最新版本趁Trump就職剛於上周末開鑼，據聞一票難求，我最有興趣的，是Elon Musk的角色走向，聽到另一位術數師說馬斯克今年或遇「大鑊嘢」，故此想看看他在劇中有何下場；但數到儆世，李大師推介其編撰、2月24及25日上演的《金玉觀世音》，輔以精細小曲和舞台視像效果，演繹並傳遞觀音成佛的大智慧，替現代人消孽除障。

李居明十多年前接手新光初時，僅以一年多時間，以其獨樹一幟的風格及戲橋，撰寫出《蝶海情僧》、《金玉觀世音》、《大唐胭脂》、《聊齋驚夢》，《傾國傾情》，《俏孔明》及《潘金蓮新傳》七套新戲寶——李氏用《金玉觀世音》告別新光，饒富深意。

作為「粵劇中心」，新光戲院被譽為「粵劇殿堂」，自1972年開業以來，許多著名粵劇名伶如任劍輝、白雪仙、新馬師曾也曾在這裏登台。在粵劇式微的時期，新光戲院通過持續舉辦演出，為粵劇的傳承和發展提供重要支持，帶動「文化傳承」的主導角色，像大老倌阮兆輝領軍的粵劇演出計畫《三年粵歷三百年 · 始》，以古老排場戲探索粵劇的源頭；3月後，戲院內的橫樑對聯、「粵劇殿堂」牌匾、龍鳳木雕、紅線女題字等終將成歷史文物，他日未知會否重見；像太平戲院早兩年獲著書立說，新光戲院這一面粵劇文化里程碑，同樣值得被記載。