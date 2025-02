從日常散步看字體設計！專訪前雜誌人Rhonda：散策不忘觀察城中新事舊物

還有,同樣是在做雜誌的時候,發現英文字體的線條,有時候確實比複雜的中文字體容易玩。那時候,我們的法國雜誌社喜歡用中英文雙語大標題,把英文的線條融合方塊型的中文字體真的要絞盡腦汁。幸好我遇上有堅持有抱負的美術總監和設計師,看他們如何深耕細作真讓我獲益不少。曾幾何時,原來有型人喜歡用Helvetica,不愛有腳字如Times New Romans or 楷書。但現在又好像有回歸的趨勢,可見字體真的在反映時代。看看Muji、IKEA、Apple如何用簡單直接的字體來體現品牌本身的經營理念⋯⋯耳濡目染之下,相信就是這樣,一直對字體有濃厚興趣,字體是可以說故仔的,而觀察字體與建築物本身的關係,能夠牽引豐富的想像空間。

You May Also Like